Hoca Ahmet Yesevi’de korkutan yangın Kayseri’nin Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde çıkan yangın paniğe sebep olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayseri’nin Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde çıkan yangın paniğe sebep olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesine Bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Gedikli Sokakta bulunan müstakil evde yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bahçede başlayıp evin çatısına sıçrayan alevlere zaman kaybetmeden müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını meraklı gözlerle izleyen ev sahibi, "Ev boştu, bahçede iki tane koltuk vardı. Arka bahçeden birisi girdi. 3 dakikanın içinde alev aldı birden bire. Yakan şahsı da gördüm ama yetişemedim" dedi.

Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri olayla ilgili olarak işlem başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.