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Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi, "Geç Kalanlar" oyunuyla açıldı

04 Ocak 2019 Cuma 15:48
Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi, "Geç Kalanlar" oyunuyla açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi, "Geç Kalanlar" oyunuyla açıldı.

Pervin Ünalp’ın yazdığı, Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman ve Zafer Kırşan rol aldı.

Sorduğu ve sordurduğu sorularla seyircisini derinlikli bir yüzleşmeye davet eden oyun yarın bir kez daha aynı sahnede izleyiciyle buluşacak.

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde 10-12 Ocak arasında "Komik-i Şehir Naşit Bey",17-19 Ocak arasında "Karıncalar-Bir Savaş Vardı",24-26 Ocak arasında "Can Yeleği",31 Ocak-2 Şubat arasında "Uzlaşma", 6, 13, 20, 27 Ocak ve 3 Şubat'ta ise "Harikalar Mutfağı" isimli çocuk oyunu sahnelenecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:48
  1. oyun
  2. Şehir Tiyatroları
  3. tiyatro

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