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Hobi olarak başladığı işte atölyesini kurdu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yılmaz Demir isimli vatandaş hobi olarak başladığı ahşap oyma işinde kendini daha da fazla geliştirerek bir atölye kurdu ve şimdi her türlü aklına gelen çalışmayı ahşaba kazıyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:45
Hobi olarak başladığı işte atölyesini kurdu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yılmaz Demir isimli vatandaş hobi olarak başladığı ahşap oyma işinde kendini daha da fazla geliştirerek bir atölye kurdu ve şimdi her türlü aklına gelen çalışmayı ahşaba kazıyor.


Bir çakı bıçağının hikâyesiyle ahşap oymaya başladığını söyleyen Yılmaz Demir, “Çakı bıçağı ile oymaya başladım. İlk yaptığım eserimi büyüklerimden kalan çakı ile yaptım ve atölyemin en başına yerleştirdim. Daha sonra hoşuma gitti değişik şekilde bıçaklar aldım yetmedi başka aletler aldım. Yaklaşık 5 senedir bu işi yapıyorum 5 sene içinde yaklaşık 200’e yakın esere imza attım. Eserlerimin çoğunda kendi figürlerimi yaratmaya çalıştım hep. Tasarımların hepsi bana aittir. Halkın gelenek göreneklerini yansıtmaya çalıştığım eserlerim var. Bu ahşap oymanın yanı sıra hobi olarak kitap koleksiyonculuk antikacılık bunlara da yöneldim. Zamanla yetmedi bana kendime bir atölye açayım diye düşündüm. Evimin altında buluna bir yeri atölye ye çevirdim kendi imkanlarımca. Bütün burada gördüğünüz her şey el emeğidir. Atölyemin fayansından duvarın sıvasına kadar tamamını ben kendim yaptım. Ayrıca atölyemde eski kitaplarım yer alırken sayısı 400’e yakın. İnsanlar gelsin okusun, çocuklara bir şeyler bırakayım, meraklansınlar onlar da böyle bir şeylerle ilgilensinler istiyorum. Tablet cep telefonu ve bilgisayar bağımlılığından kurtulmaları adına böyle bir şeye imza atmaya çalıştık ama ne kadar başarılı olabiliriz bu konuda bilemiyorum. Kendi çocuklarımı da o yolda eğitmeye çalışıyorum tabletten bilgisayar bağımlılığından uzak olsun diye. Eskilerin bu zamanlarda adı var ama tadı yok. Hep teknolojilik aletler hem görseli güzel eserler şimdi nesilin dikkatini çekiyor. Hedefim başarabildiğim kadar farklı eserlere imza atmak” dedi.



Sevdayla yapılan her şey güzel


Yılmaz, “Ahşap oyma mesleği aslında zor bir meslek değil. Bu iş biraz gönül işi sevda işi olduğu için sevdayla yapılan her şey güzeldir ve emek verilen her şey güzeldir zaten. Biraz sabır gerektiriyor. İnsan kendi figürlerini oymaya başladığı zaman tabii ki hoşuna gidiyor. Benim maddi bir beklentim olmadı bu zamana kadar ama bir zaman sonra insan yetmediği için mecburen para kazanması gerekiyor” şeklinde konuştu.


Yılmaz, ahşap oymadan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilin milletvekilleri, şehitlerimiz ve belediye başkanlarımız olmak üzere ahşap oyma sanatı ile onları tek tek ellerimle ahşaba kazdım. Devlet büyüklerimize bu eserlerimi ulaştırmak istiyorum fakat maalesef ulaşamıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:45
  1. kitap
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  3. sanat

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