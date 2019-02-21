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Hobi bahçelerinin yeni sahipleri kura çekimi ile belirlenecek

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin hayata geçirdiği ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara toprakla ilgilenme olanağı sağlayan Hobi Bahçeleri’nin yeni sahipleri, yapılacak olan kura çekimi ile belli olacak.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:16
Hobi bahçelerinin yeni sahipleri kura çekimi ile belirlenecek

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin hayata geçirdiği ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara toprakla ilgilenme olanağı sağlayan Hobi Bahçeleri’nin yeni sahipleri, yapılacak olan kura çekimi ile belli olacak.


26 Şubat Salı günü Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezi Nikah Salonu’nda saat 15.00’te gerçekleştirilecek kura çekimine başvuru yapan vatandaşlar katılabilecek.


Vatandaşların şehir hayatının stresinden uzak olması, kendi ürettikleri ürünleri sağlıklı bir ortamda yetiştirmesi amacıyla Hayrabolu yolu üzerinde Bıyıkali Mahallesi girişinde kurulan hobi bahçeleri Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 1 yıllık kiralanacak.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:16
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