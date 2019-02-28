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Hobi Bahçeleri yeni sahiplerini buldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından üç yıl önce Bıyıkali Mahallesi’nde faaliyete geçirilen Hobi Bahçeleri’nde eski hak sahiplerinden boşalan 13 bahçe için kura çekimi yapıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:50
Hobi Bahçeleri yeni sahiplerini buldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından üç yıl önce Bıyıkali Mahallesi’nde faaliyete geçirilen Hobi Bahçeleri’nde eski hak sahiplerinden boşalan 13 bahçe için kura çekimi yapıldı.


Süleymanpaşa Belediyesinin hayata geçirdiği ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara toprakla ilgilenme olanağı sağlayan Bıyıkali Mahallesi Hobi Bahçeleri’nin yeni sahipleri kura çekimi ile belli oldu.


Kura çekimi, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır’ın yönetiminde, Süleymanpaşa Belediye Encümeni tarafından gerçekleştirilirken, çekilişe çok sayıda hobi bahçesi talibi de ilgi gösterdi. Kura çekimine vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu ve kuraya çıkan 13 bahçe için 100’den fazla başvurunun yapıldığı ifade edildi.



"Hobi bahçelerinin sayısını arttıracağız"


Hobi Bahçeleri projesini çok önemsediklerini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Hobi Bahçeleri, vatandaşlarımız tarafından üç yıldır büyük ilgi görüyor. 42 bahçemiz talebi karşılamaya yetişemiyor. Bu talebi karşılayabilmek için yeni dönemde hobi bahçelerinin sayısını arttırarak yenilerini hizmete geçireceğiz. Vatandaşlarımızın toprağa dokunmasını, üretmesini, kendi ürettiği doğal ürünleri tüketerek daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaçladığımız Hobi Bahçeleri projemize vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



13 bahçenin yeni sahipleri


Yapılan kura çekimine göre boşalan hobi bahçelerinin yeni sahipleri sırasıyla şöyle belirlendi:


“4. Kulübe - Fatih Aydın, 5. Kulübe - Akgün Cengiz, 7. Kulübe - Kadir Yenipazarlı, 10. Kulübe - Emine Yazıcıoğlu, 11. Kulübe - Elif Eren Çıtak, 13. Kulübe - Cevahir Öztürk, 18. Kulübe - Ali Coşkun, 24. Kulübe - Mustafa Yıldızoğlu, 27. Kulübe - İlker Karaahmet, 30. Kulübe - Hayriye Pekcan, 33. Kulübe - Filiz Öregen, 34. Kulübe - Sedat Karakaya, 42. Kulübe - Tarık Kotaman.”


Kura çekiminde ayrıca beş yedek isim de belirlendi. Hak sahipleri arasından hakkını kullanmayanlar olması durumunda sırasıyla asil listeye alınacak olan beş isim de şöyle:


“1. yedek - Cenk Tezeren, 2. yedek - Sibel Albayrak, 3. yedek - Hatice Sevil Arslan, 4. yedek - Ebru Ceyhan, 5. yedek - Cevriye Dursun.”

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:50
  1. doğa

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