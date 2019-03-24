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Hobi atölyesinde hayvanlar için yem üretti

Rize’de hayvancılıkla uğraşan ve hayatı kolaylaştıran materyaller üretmekle tanınan 64 yaşındaki emekli öğretmen Recep Kaya, kendisine ait çalışma odasında çeşitli bitki tohumlarından yem üretti.

24 Mart 2019 Pazar 13:26
Hobi atölyesinde hayvanlar için yem üretti

Rize’de hayvancılıkla uğraşan ve hayatı kolaylaştıran materyaller üretmekle tanınan 64 yaşındaki emekli öğretmen Recep Kaya, kendisine ait çalışma odasında çeşitli bitki tohumlarından yem üretti.


Rize’de tarımla uğraşan emekli öğretmen Recep Kaya, ürettiği pekmez yapımında kullanılan kolaylaştırıcı materyallerle gündeme gelmişti. Kaya bu kez hayvancılıkla ilgili yaptığı çalışmayla dikkatleri üzerine çekti. 1 kiloluk buğday, arpa, yulaf tohumlarını kendisine ait odada, odanın ısısını yemlerin büyümesine hazır hale getirerek 15 kilograma yakın yem üretti. Rize merkeze bağlı Dağsu Mahallesi’ndeki evinin ahırında hayvancılık yapan Kaya, ürettiği bu yemle hayvanlarını besliyor. Aynı zamanda motokros meraklısı olan Kaya, ürettiği yem ile hayvanlara verdiği yem maliyetini yüzde 10 azaltmış oldu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:26
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