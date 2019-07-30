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HKÜ’den Anayasa Mahkemesi’nin kararına tepki

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin(AYM) siyasi hükümlü Bejdar Ro Amed’in yazdığı kitap taslağı ile ilgili kararının tartışmalı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

30 Temmuz 2019 Salı 14:26
HKÜ’den Anayasa Mahkemesi’nin kararına tepki

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin(AYM) siyasi hükümlü Bejdar Ro Amed’in yazdığı kitap taslağı ile ilgili kararının tartışmalı olduğunu belirterek tepki gösterdi.


Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Siyasi hükümlü Bejdar Ro Amed’in cezaevinde kaleme aldığı “Demokratik Siyaset ve Özgür Toplum” isimli kitap taslağının belirli bölümlerinin “örgüt propagandası” yapıldığı iddiasıyla cezaevi dışına çıkarılmaması yönündeki kararın AYM tarafından iptal edilmesine tepki gösterildi. AYM’nin aldığı kararın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ve ictihadlarının dışına çıkarak tartışmalı bir karara imza atıldığı belirtitilen açıklamada, "AYM (Anayasa Mahkemesi) Genel Kurulu 26 Temmuz 2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan tartışmalı kararında, terör ve terörizmi öven ifadeler içeren sözde bildiriyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmiştir. AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Batasuna İspanya Kararı örneğinde açıkça ifade edildiği üzere, ’böylesi davranışlar şiddete açık destek ve görünüşe göre terörizmle bağlantılı insanların kuvvetli bir şekilde desteklenmesine benzemektedir’ AYM’ye göre ’şiddeti teşvik ve tahrik niteliğinde kabul edilen ifadeler, ifade özgürlüğü sınırlarının dışında yer alan yaklaşımlardır’. Görüldüğü üzere, “terör ve terörü destekleyen övücü söylemlerin ifade özgürlüğü sınırları kapsamında yer almayacağı” hem AİHM hem de AYM kararlarında esasa bağlanmıştır.Dolayısıyla, AYM Genel Kurulu, AİHM ve kendi içtihadının da dışına çıkarak, kabulü mümkün olamayacak tartışmalı bir karar almıştır. Uluslararası hukukun meşru saydığı, devletin ülkesini ve halkını terör ve terörist eylemlerden koruma görevini hiçe sayarak, devleti ’kendi vatandaşlarına karşı suç işlemekle itham eden’ sözde bildiri, hiçbir hukuk anlayışı ile bağdaşamaz, meşru görülemez ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Sonuç olarak, evrensel hukuk normlarına ve Anayasal ilkelere bağlılık çerçevesinde, AYM’nin kamuoyuna açıklanan sözkonusu kararını, hukuk kurallarına, AİHM ve AYM’nin kendi hukuk içtihadına aykırı buluyor, akademik özgürlükler ve ifade özgürlüğü kapsamında eleştiriyoruz" denildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:26
  1. kitap

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