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HKÜ’de Sedef Hastalığı farkındalık etkinliği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesive Türkiye Sedef Hastaları Dayanışma Derneğinin (S.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:43
HKÜ’de Sedef Hastalığı farkındalık etkinliği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesive Türkiye Sedef Hastaları Dayanışma Derneğinin (S.H.D.D.) birlikte düzenlediği“Sedef Hastalığı Farkındalık Etkinliği”, alanında uzman kişilerin sunumuyla gerçekleşti. Etkinlikte, sedef hastalığı her yönüyle ele alındı.


HKÜ Hukuk Amfide gerçekleştirilen sedef hastalığı farkındalık etkinliğine, sağlık alanında uzman kişiler, Türkiye Sedef Hastalıkları Derneği üyeleri, birçok akademisyen ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını, Türkiye Sedef Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yıldırım yaptı. Açılış konuşmasının ardından alanında uzman kişiler, sunumlarını gerçekleştirdi. Dört oturum şeklinde düzenlenen programda, sedef hastalığı ve Türkiye’deki durum, sedef hastalığında güncel yaklaşımlar, sedef hastalarında yaşam kalitesi, sağlığın geliştirilmesi, hasta eğitimi, iletişimi ve beslenme konulu oturumlar akademisyenler tarafından katılımcılara anlatıldı.


Sedef hastalığında fiziksel aktivite önemli


Katılımcıların dikkatle izlediği bilimsel içerikli programda, hastaların fiziksel aktivitesinin ve ruhsal durumunun önemi vurgulandı. Sedef hastası olan bireylerin, egzersizlerini düzenli yaparak yaşam kalitelerini daha iyi duruma getireceği belirtildi. Sedef hastalığının geliştirme rollerinin (yazılı ve görsel olarak eğitimler) iyi uygulandığında, hastalığın tedavisinin daha çok farkına varılacağı, konuşmacılar tarafından yapılan sunumlarla anlatıldı. Sedef hastalığının tedavi sürecinin önemle anlatıldığı programda, hastalar stresten uzak durduklarında depresyon belirtilerinde de azalma olduğu söylendi.


Yapılan sunumların ardından, plaket takdimi yapıldı. Katılımcılara plaketlerini, HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar verdi.Türkiye Sedef Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yıldırım, Kezban Bayramlar’a günün anısına özel, fotoğraf çerçevesi hediye etti. Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:43
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