HKÜ ve KADEM yerli üretim için bir araya geldi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Kadın Demokrasi Derneğinin (KADEM) ortak çalışmasıyla“Yerli Üretim ve Tasarruf Tedbirleri” konulu çalıştayı ve paneli gerçekleştirildi.

Dünyayı daha yaşanabilir bir duruma getirmek ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakabilmek için düzenlenen çalıştay ve panelde konu her yönüyle ele alındı.

HKÜ ev sahipliğinde gerçekleşen programa, sivil toplum kuruluşu üyeleri, HKÜ Akademisyenleri, KADEM Üyeleri ve birçok kamu kuruluşlarından temsilciler katıldı.Çalıştay, sekiz başlık altında incelendi. İki oturumda gerçekleşen programın çalıştay kısmında, temsilciler ve katılımcılar çalışmalarını birbirleriyle paylaştı. Çevrenin geleceği hakkında konuşulan çalıştaydan sonra panel düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ve Kadem’in Gaziantep Temsilcisi ve HKÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sabiha Doğan yaptı. Konuşmacılar, çevre kirliliği ve duyarlığı konusu üzerinde durdu. Açılış konuşmalarından sonra Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise çevreyi kirleten unsurların rakamsal değerlerinden bahsetti.

“Dünya büyük bir alarm veriyor”

Çevre konusunda dünya büyük bir alarm veriyor diyerek sözlerine başlayan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, ”Dünya büyük bir alarm veriyor. Alarm zilleri her taraftan duyuluyor. Dünyanın sürdürülebilirlik yolundaki raporunda, dünyayı kendi katından bir buçuk kat kadar daha fazla tüketiyoruz olarak gözüküyor. Bunu ortadan kaldırmak için ekolojik olarak üretmemiz gerekiyor.Dünyanın da sonu ve sınırları var. Üniversitemiz bu konuda üzerine düşen sorumluluğu almaya çalışıyor. Yeşil bir kampüs alanı var ve bunu fazlalaştırmak için gereken çabayı harcıyor. Kendi enerjisini güneş panellerinden üretmeye çalışıyor. Bu çalıştaya ve panele katılan duyarlı kişilere teşekkür ediyorum. Tükettiğimiz dünyayı nasıl tasarruflu hale getirebiliriz bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor” dedi.

“Bir litre atık yağ bir milyon litre suyu kirletiyor”

Çevre ve yerli üretim ve tasarruf konusunun herkesi ilgilendirdiğini söyleyen Gaziantep Kadem Temsilcisi Sabiha Doğan, “Çalıştayı yapmadan önce tüm kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve meslek odalarını davet ettik. Ama bazı kurumlar ve kuruluşlar siz kadın derneğisiniz sizin bu konuyla ne ilginiz var dediler. Bu bizi biraz üzdü.Yerli üretim ve tasarruf bence tüm bilinçli bireylerin üzerinden durması gereken bir konu. Bunu burada belirtmek istiyorum.Buraya katılan temsilcilere de duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Her insan bir yıl içerişinde 15 litre atık yağ tüketiyor ve bunun sonucunda üç litre atık yağ üretiyor. Bir litre atık yağ ise bir milyon litre suyu kirletiyor. Bunun içinbu konuda sıfır atık projelerini herkesin inceleyerek bilinçlenmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“Yerli üretimin en önemli özelliği dışa bağımlılığı azaltmaktadır”

Yerli üretimin yatırım yapmakla ilişkisi olduğunu belirten Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, “Yerli üretimin en önemli özelliği dışa bağımlılığı azaltmaktadır. Ne kadar ucuz kaynağa ve ham maddeye erişirsen yapılan yatırımlar da o kadar uyguna geliyor. Geri dönüşüme kazandırılan pek çok ham madde satın almadan sanayiye, imalata geri tasarrufla kazandırılabiliyor. Tüketilen gıda malzemelerinin yüzde 22,8’i çöpe atılıyor. Ama bununla birlikte dünyada 815 milyon insan suya ve gıdaya erişim sağlayamıyor. Bunları düşünerek bilinçlenmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Panelistlerin konuşmasının ardından soru-cevap kısmına geçildi. Program sonunda HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ve Gaziantep Kadem Temsilcisi Sabiha Doğan, panelistlere plaket ve çiçek takdim etti.Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.