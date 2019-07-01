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HKÜ Tiyatro Topluluğu ‘İstanbul Efendisi’yle tam not aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Tiyatro Topluluğu olan “Oyunlarla Yaşayanlar” ekibi,Musahipzade Celal’in yazdığı İstanbul Efendisi adlı müzikal oyunu sahneledi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:38
HKÜ Tiyatro Topluluğu ‘İstanbul Efendisi’yle tam not aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Tiyatro Topluluğu olan “Oyunlarla Yaşayanlar” ekibi,Musahipzade Celal’in yazdığı İstanbul Efendisi adlı müzikal oyunu sahneledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesinde sahnelenen oyun seyirciden büyük alkış aldı.


Osmanlı’nın çok kültürlü yaşantısının izlerini taşıyan ve seyirciye müzikli, danslı, gülünç unsurlarla bir seyirlik sunan ‘İstanbul Efendisi’nde, kızına uygun bir damat adayı bulmak için dönemin batıl inançlarına bel bağlayan bir babanın hikayesi, mizahi bir şekilde anlatıldı.


HKÜ Tiyatro Topluluğu (Oyunlarla Yaşayanlar) tarafından sergilenen oyun seyircilerin beğenisini topladı. Oyunu seçme nedenlerinin bir dönem oyunu oynamak istedikleri olduğunu belirten oyunun yönetmeni ve aynı zamanda ekip başkanı Feyza Gül Bilen, bu oyunu çok araştırdıklarını ve oyun sürecinin de yoğun geçtiğini belirtti. İstanbul Efendisi’ni sahnelemek için tiyatro ekibinin büyük bir emek harcadığını söyleyen Bilen, “İstanbul Efendisi’ni oynayan diğer ekiplerden daha farklı bir temayı göz önünde bulundurarak kostüm, dekor makyaj gibi öğeleri normal dönem oyunundan çok farklı yerlere getirdik. Kostüm ve dekor şeflerimiz ile ortak çalıştık ve oyunun sahne geçişlerinde olan müzikleri danslarla bir araya getirerek bir müzikal oyun sergiledik. İki oyuncumuz orkestra eşliğinde şarkı söyledi. Oyuna koreografi ekleyerek müzikal bir oyun haline getirdik. Gaziantep’te bir üniversite topluluğundan ilk defa bu kadar farklı bir oyun çıkmasının ekibimin en büyük başarısı olarak görüyorum” dedi.


“Müzikale destek veren üniversitemize teşekkür ederim”


Seyirciden tam not alan müzikalde, oyunun yönetmeni Feyza Gül Bilen, üniversitenin kendilerine bu yolda tam destek verdiklerini ifade etti. Bu süreçte kendilerine destek veren HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen’e teşekkürlerini ileten Bilen, aynı zamanda oyunun her aşamasında kendilerine de danışmanlık yapan ve destek veren HKÜ Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Arş. Gör. Özgür Osman Demir’e de teşekkür etti.


Büyük alkış alan oyunu sahnelemeye devam etmek için çaba göstereceklerini söyleyen ekip başkanı, seyirciden de bu yönde talepler aldığını kendilerinin de İstanbul Efendisi müzikalini tekrar sahnelemek istediklerini belirtti. Oyunun yönetmeni; oyuncu kadrosu, teknik ekip, makyaj ve dekorda kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek kendilerini izlemeye gelen herkese de teşekkür etti. Oyun, ekipçe çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:38
  1. sergi
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