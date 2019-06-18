HKÜ kalite ve strateji çalıştayı ile yol haritasını çizdi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kalite ve Strateji Çalıştayı ile üniversitenin yol haritası çizildi. HKÜ Akademik ve İdari Personel Yöneticilerinin bir araya geldiği ortak akıl platformunda, vizyonel hedefler ve bu bağlamdaki stratejik kararlar gözden geçirilerek yeniden tasarlandı.

Çalıştay programı HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, HKÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Doç. Dr. Şakir Dinçşahin ve Dr. Öğretim Üyesi Saadet Uğurlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

HKÜ’nün 2023 vizyonuna yönelik stratejik planlama çalışmaları

Kalite ve Strateji Çalıştayı kapsamında şu anda neredeyiz, nerede olmayı istiyoruz, gelişmemizi nasıl ölçebiliriz, olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz, gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz, başarılı kabul edilen Türk ve dünya üniversitelerinin genel stratejileri ve vizyonel hedefleri nelerdir, HKÜ mensubuna göre başarı nedir, HKÜ’nün güçlü ve zayıf yönleri nelerdir, Mevcut çevresel koşullar (fırsatlar ve tehditler) nelerdir, HKÜ hangi stratejik önceliklere ve vizyonel hedeflere temel oluşturmalıdır, HKÜ’de ne gibi sosyal etkinlikler sürdürülmelidir? gibi sorular ile HKÜ’nün 2023 vizyonuna yönelik stratejik planlama çalışmaları gerçekleştirildi. Stratejik planlama çalışmalarının odağına uluslararasılaşma, dijitalleşme, disiplinler arasılaşma ve kurumsallaşma temalarını ön plana koyan çalıştayda; kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, AR-GE, yönetim süreçleri ve toplumsal katkı alanlarında üniversitenin yeni stratejik hedefleri belirlendi.

Kurumsal sinerji ile ortak akıl platformu

2018 Aralık ayında “ISO 9001: 2005 Kalite Yönetim Sistem Belgesini” alan ve bu bağlamda çalışmalarına yön veren HKÜ, ulaşmak istediği hedeflerin ölçülebilir tanımlamalarını yapmak amacıyla organize ettiği ve iki gün süren çalıştayda kurumsal sinerji oluşturdu. Oturumlar halinde gerçekleşen ve ekip çalışmalarıyla yapılan çalıştayda, üretilen yeni fikirlerle binlerce veri elde edildi. Her tür fikre ve bilgiye önem verilen Kalite ve Strateji Çalıştayında, gruplara ayrılarak çeşitli ekip çalışmaları yapan HKÜ, ortak çalışmalarda binlerce fikir ve strateji üretti. Her günün sonunda tüm bilgiler toplanarak ayrı ayrı işlendi. İşlenen bilgiler sonuca gitmek için toplandı ve bu şekilde Hasan Kalyoncu Üniversitesinin ilerleyen yıllardaki yol haritası tasarlandı.

“HKÜ’yü daha da ileriye taşıyacağız”

Stratejik yönetim aşamalarının da belirlendiği Kalite ve Strateji Çalıştayında konuşan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, “Mükemmel bir çalışma oldu. Hasan kalyoncu Üniversitesi olarak çok hızlı ilerliyoruz. Kısa zamanda çok büyük çalışmalara imza attık. Çalıştayda en çok araştırmalar ve akademik çalışmalar konusu üzerinde durmak istedim. Üzerinde duracağımız en önemli konuların başında; akademik çalışmalar, atıflar, yayınlar ve araştırmalar olacak. Öğrencilerimizi çok yönlü geliştirmek için hedeflerimiz var. Kurumsallaşma noktasında ciddi çalışmalarımız oldu. Kalite Koordinatörlüğü ile çok çalışmalar yaptık. Bütün idari birimlerimiz çok yoğun çalıştı. Güçlü bir akademik kadromuz var. Üniversitemizi daha da ileriye taşıyacağız. Katkısı olan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.