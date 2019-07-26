HKÜ, İstanbul Ve Adana’da üniversite adaylarıyla buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), “Senin Yerin Bu Kampüs” sloganı ile Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen "Üniversite Tercih ve Tanıtım Fuarlarına” katılmaya devam ediyor. Bu bağlamda HKÜ; “İstanbul ve Adana gibi önemli yerlerde tercih ve tanıtım fuarlarına katılarak üniversite ve bölüm tercihlerini yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

İstanbul ve Adana’da düzenlenen tanıtım ve tercih günleri fuarına katılan HKÜ, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her yıl yenilenen tanıtım materyalleri ile ziyaretçilerin dikkatlerini çeken HKÜ, fuara katılan üniversite adaylarına doğru tercih konusunda konusunda bilgi verdi.

HKÜ’nün yeşil kampüs standına yoğun ilgi

Tanıtım ve tercih fuarına gelen üniversite adayları, akademisyenler ile yüz yüze görüşerek; üniversite sınavı tercihleri için fakülteler, yüksekokullar, bölümler, kontenjanlar, burslar, indirimler, derece bursları, uluslararası değişim programları, yurtdışı eğitim olanakları, çift anadal, yandal, yatay/dikey geçiş gibi konularda önemli bilgiler edinmenin yanında merak ettikleri konular hakkında da detaylı bilgiler aldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi standını ziyaret eden aday öğrenciler, İstanbul ve Adana tanıtım ve tercih fuarından oldukça memnun kaldıklarını belirterek; “Üniversite tercihlerimizi belirlememiz konusunda uzman tercih danışmanlarının ve akademisyenlerin bu fuarlara katılması bizim için etkili oluyor. Doğru karar ve doğru tercih konusunda uzman kişilerden destek alıyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi de konum olarak önemli bir yere sahip ve geniş olanakları olan bir üniversite. Bize imkânlarından bahsedildiğinde spordan sanata birçok faaliyet de bulunan bir kampüs gözümüzde canlandı. Üniversitenin tanıtım filmini izlediğimde ve fuar görsellerine baktığımda da stant görevlilerinin üniversite hakkında dediklerine katıldım. Yeşil bir kampüs ortamını sağlayan bu üniversiteyi tercih etmek isteriz” diye konuştu.