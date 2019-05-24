HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi açıldı

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bilgiyle enformasyonu birbirine karıştırıyoruz. Maksat malumat değil malumatı bilgiye ilme, ilmi hikmete, hikmeti irfan seviyesine taşıyabilmektir ancak bu seviyeye geldiğimizde gerçek manada bir ilim yolculuğundan bahsedebiliriz. 'Kendini bilen Rabbini bilir' sözüne de erme imkanımız olur. Hasan Kalyoncu Üniversitesi de böyle bir vizyonla yola çıkmıştır." dedi.

Kalın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Gösteri ve Sanat Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, Hasan Kalyoncu'nun üniversiteyi kurarken ki heyecanını yakından gördüğünü, bu hayalin ete, kemiğe bürünmüş halini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Şehrin, medeniyetin temel unsurlarından biri olduğunu dile getiren Kalın, medeniyeti inşa etmenin başında şehir hayatının geldiğini, şehrin bir toplumun sanatını, estetiğini, yaşam kültürünü ve ahlakını ortaya çıkaran yer olduğunu kaydetti.

Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra İslam medeniyetinin temelinin burada atıldığına dikkati çeken Kalın, "Sanatın, kültürün, şehir hayatının, bir arada yaşama ahlakının, inceliğin, zarafetin bir araya geldiği toplumsal yaşama alanı Medine'de inşa edildi. Oradan sadece İslam tarihi değil, insanlık tarihinin en büyük kültür ve medeniyeti yayıldı." dedi.

Gaziantep'in ticaret, sanayi şehri dışında, insanının muhabbeti ve samimiyetiyle medeniyet yürüyüşünün önemli kilometre taşlarından biri olduğunu ifade eden Kalın, kentte 4 üniversite olduğunu anımsattı, Hasan Kalyoncu'nun çok özel bir yeri olduğunun altını çizdi.

Kalın, bir üniversite hayalinin temelinde bilgi arayışı yattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanı insan yapan, yeryüzündeki yolculuğuna anlam katan enstrümanları elde etmenin yolculuğunu sağlar. Bilginin peşinde koşmak her yaşta insan için gerekliliktir. Öğrenci, hoca, idareci, yönetici herkes bu ilim yolculuğunun neferidir. Bu ilim yolculuğu, kadim medeniyetimizin taşıyıcı unsurlarından biridir. Bilgiyle enformasyonu birbirine karıştırıyoruz. Maksat malumat değil malumatı bilgiye, ilme, ilmi hikmete, hikmeti irfan seviyesine taşıyabilmektir ancak bu seviyeye geldiğimizde gerçek manada bir ilim yolculuğundan bahsedebiliriz. 'Kendini bilen Rabbini bilir' sözüne de erme imkanımız olur. Hasan Kalyoncu Üniversitesi de böyle bir vizyonla yola çıkmıştır."

Sanatçı-Akademisyen Prof. Dr. Erol Parlak yönetiminde hazırlanan "Yunus Dilinden" konserine de değinen Kalın, Parlak'ın konser fikrini kendisiyle paylaştığında çok heyecanlandığını belirtti.

- "Gönül dilini inşa etmek hepimizin öncelikli amacı olmalı"

Kalın, Yunus Emre'yi ismen değil kalben bilmek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yunus'un fikirlerini sanatın değişik biçimleriyle birleştirerek sunmak hem onun mirasına saygımızın gereği hem de gönül zenginliği sağlayacak. Allah'ın insanları çeşit çeşit yarattığı, kabilelere, milletlere ayırdığı çokluk aleminde gönül dilini bulmak gerekir. Gönül dilini inşa etmek hepimizin öncelikli amaçlarından biri olmalı. Mevlana'nın dediği gibi 'Aynı gönle sahip olmak aynı dili konuşmaktan evladır.' Dillerimiz, renklerimiz, etnik kökenlerimiz, eğilimlerimiz farklı olabilir. Bunun üstüne çıkıp gönül dilini yakaladığımızda, insan-ı kamil makamına yükselmemiz mümkün olur. Yunus Emre bu mesajları yüzlerce yıl öncesinden ortaya koyuyor. Bunu geleceğe taşımak medeniyete olan borcumuzdur. Bugünü ve yarını inşa edeceğimiz bir hazine, sermayedir."

- "Bu yol büyük buluşmaların yoludur"

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da son derece stratejik bir coğrafyada yaşadıklarını belirterek, bölgenin muazzam bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Üniversitenin temelinin 2008'de ilmin, bilimin, irfanın, ticaretin kavşağı olan Tarihi İpek Yolu’nun üzerinde attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yol öyle bir yoldur ki doğudan batıya ve batıdan doğuya orduların, bilgelerin, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de aktığı, büyük buluşmaların yoludur. Bu yoldan Buhara, İbn-i Sina, Farabi gibi Batı dünyasına da ilham veren düşünürler geçmiştir. Üniversitemizin ruhunda ve tarihi hafızasında İpek Yolu tecrübesi zaten var. Şimdi açtığımız merkezimizle bu tecrübeye sizlerin de büyük katkılar yapmasını bekliyoruz. Burada şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bir ülkenin ilerlemesi, medeni uygarlıklar seviyesine gelmesi sadece ekonomik gelişmelere bağlı değildir. Üniversiteler ve iş dünyası ile birlikte kültüre, sanata ve spora verdiği değere de bağlıdır. İstanbul’da ilk defa 'Yunus Dilinden' konserini dinlediğimde de çok etkilenmiştim. Sizler için de merkezimizin ülkemize, bölgemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum."

Sanatçı-Akademisyen Prof. Dr. Erol Parlak yönetiminde hazırlanan, biri enstrümantal olmak üzere toplamda 15 eserin yer aldığı "Yunus Dilinden" konserinde, anonim ezgiler ve Erol Parlak tarafından Yunus Emre şiirleri üzerine bestelenen yeni eserler seslendirildi.

Hak aşığı Yunus Emre’yi, onun dilinde can bulan Anadolu ruhu, irfanı ve kültürel derinliğini ses sanatıyla ortaya koyma yolunda tasarlanan konserde çalınan eserlere, geleneksel ve modern dans adımlarından esinlenerek oluşturulan koreografiler eşlik etti.

Katılımın yoğun olduğu konserde, ünlü ebruzen Garip Ay’ın ebru çalışmaları da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Açılışa, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Davut Gül, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, Melih Gökçek, Yıldırım Demirören, mütevelli heyeti üyeleri, protokol üyeleri, akademik ve idari kadro katıldı.











