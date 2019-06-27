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HKÜ belgesel ekibi deniz fenerlerinin peşinde

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinden oluşan ekip, denizlerde gece ve sisli havalarda yol gösterici olan deniz fenerlerinin belgeselini çekiyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:18
HKÜ belgesel ekibi deniz fenerlerinin peşinde

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinden oluşan ekip, denizlerde gece ve sisli havalarda yol gösterici olan deniz fenerlerinin belgeselini çekiyor. Belgesel ekibi, “Kadim Deniz Fenerleri” projesi kapsamında belgeselin ilk aşaması olarak Trabzon’un Çarşıbaşı İlçesi Yoroz Burnu’nda bulunan Yoroz (Işıklı) Fenerini çekti.


Deniz ulaşımının önemli bir parçası olan ve Türkiye’de 400 taneden fazla olan deniz fenerleri, HKÜ belgesel ekibinin konusu oldu. İlk yolculuğunu Yoroz Fenerine yapan belgesel ekibi, deniz fenerleriyle uzun soluklu bir belgesel için çalışmalara başladı. Belgeselin yönetmenliğini HKÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Bahri Küçükerdoğan ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Ömer Denizer yaptı. Belgesel çekilirken akademisyenler ve öğrenciler Yoroz Burnu’nda bulunan fenerle ilgili bilgi alıp fenerlerin nasıl bir işleyişi olduğu hakkında görüş sahibi oldu.


Belgesel ekibinin danışmanlığını, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay ve HKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Aydın üstlendi. Özbay ve Aydın,ekibin “Kadim Deniz Fenerleri” projesinde belgesel ekibine yol gösterici rotalar belirlemede yardımcı oluyor. HKÜ İletişim Fakültesi ve Öğrencileri, Yoroz Feneri ile başlayan yolculuğu, Türkiye’de bulunan eski zamanlardan kalma olan diğer “Kadim Deniz Fenerleri” ile sürdürmeyi planlıyor.


4 kuşaktır babadan oğula hizmet veriyorlar


Yoroz Burnu’nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yoroz Fenerinde, dört kuşaktır gemilere yol gösterici olarak aynı aile hizmet veriyor. Yaklaşık 132 yıldır aynı ailenin temizlik ve bakım işini üstlendiği fener, dört kuşaktır babadan oğula hizmet görüyor. 27 yıldır fenerde görev yapan ve ailesinin 132 yıldır bu işi yaptığını dile getiren Salih Zeki Bozoklu, babaannesinin babasının bile fenerci olduğunu ederek ”Fener’de, çevre bakımı, fenerin iç temizliği ve elektrik kontrolünü yapıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:18
  1. doğa

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