Hizmetler ne zaman başlayacak

İbrahim Taha Öztürk/İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçildiğinden bu yana elle tutulur bir iş yaptığına şahit olan var mı? Göreve geleli 2 ay olduğu halde gezmelerde şu an! Gezme dediğim; Büyükşehir’e bağlı iştiraklerin, tesislerin, istasyonların, firmaların vs. incelemelerinde bulunuyor.

Bu tür yerler için seçim öncesi haklarında bilgi edinilmesi gerekmiyor mu? Hakkında bilgi sahibi olmadığı devasa büyük kent için daha ne kadar incelemelerde bulunacak da hizmet üretmeye başlayacak. Mevcudu korumak basittir. Madem taş üstüne taş koymak için geldi, o halde kendisinden hizmet beklememiz de en tabii hakkımız.

Bu zamana kadar edindiğim öngörüm, İstanbul’un 6 ay sonrasında başlayıp en fazla 2 sene sonrasına kadar CHP’nin elinde patlayacağıdır. Hizmet, liyakatli eller deolursa hizmet olur. Bir küçük çocuğa nasıl ki büyük bir elbise giydirdiğinizde üstüne bol durur, sırıtır, İstanbul’da da aynı şeyin olacağını şimdiden görmek mümkün.

Şu an; neyin ne olduğunu anlamaya çalışan bir Başkan, acaba ne kadar süre sonra hepsini bitirir... Bitirir de daha sonra anlamak için incelemelerde, tespitlerde ve yatırımlarda bulunur.

Denetim amaçlı yapılan geziler anlaşılabilir bir şeydir, lakin şu an yapılan, denetleme değil, anlamaya, öğrenmeye çalışmadır. İstanbul için kayıp zaman dilimindeyiz yani.

AK Parti’ye yorulduğu için yanlışlar yaptı diyemeyiz lakin yaptığı hatalar sonucu seçmen, AK Parti’ye ceza verdi. Görünen o ki, bu hatayı bu şekilde cezalandıran İstanbul seçmenini de cezalandıracak olan CHP olacak. Olacak anormallikler sonucu acaba CHP lideri Kılıçdaroğlu çıkıp da “Ne yapalım o yetkiyi vermeseydiniz” der mi diye de insan düşünmeden edemiyor.