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Hizmeti getiren İBB, sahiplenen CHP

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, CHP ile kaybedilen 10 yılı 5 yılda telafi edeceklerini belirtti.

19 Mart 2019 Salı 15:36
Hizmeti getiren İBB, sahiplenen CHP

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, CHP ile kaybedilen 10 yılı 5 yılda telafi edeceklerini belirtti.


Belgrat Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, öncelikle sözü Muhtar Salih Metin’e verdi. “Ben 15 yıldır buranın muhtarıyım. Altyapımız var, doğalgaz geldi, suyumuz var, kaldırım taşlarımız iki sefer sökülüp yapıldı.” diyen muhtara cevaben “Muhtarımızın saydığı bu hizmetlerin hepsi İBB tarından yapıldı. 2014 yılında köy statüsünden mahalle statüsüne dönüştünüz. Daha önce ilçe belediyesinin sınırları içerisinde hizmet verilen bir noktada değildiniz ama 2014 yılından itibaren 2019 yılına yani bugüne kadar 5 yıldır sizlere Çatalca Belediyesi hizmet vermesi gerekiyordu” dedi.


CHP ile kaybedilen 10 yılı 5 yılda telafi edecek


CHP’li Belediye Başkan’ının sözlerini de değerlendiren Üner, “Cem Başkan buraya geldiğinde ‘Bizim görevimiz çöp toplamak, mahalle aralarının taşlarını ve asfaltını yapmak’ diyor. Bugüne kadar yaptık dediği her şeyi buraya İBB yaptı. Burasının bir tek asfalt sorunu var. Seçimlerden sonra asfalt sorununu da biz çözeceğiz. Cem Başkan buraya gelip 131 tane kesim yeri yaptığını söyledi. Benim babam da evde kesim yapıyor, onu da saydı herhalde. Çatalca’nın ve köylerinin bu şekilde olmaması lazım, tam 10 yıl kaybettik. Kaybedilen bu 10 yılı gelin hep beraber 5 yılda geri getirelim” dedi.



İBB aracılığıyla yapılan hizmetleri CHP sahipleniyor


Konuşmasına “Bizim Belgrat’ta oyumuzyüzde 30- yüzde 33 dolaylarında ama biz hiçbir zaman mahalle ayırarak, vatandaş ayırarak hizmet etmedik. Kimin neye ihtiyacı varsa hepsini Meclis Üyesi arkadaşlarımızla beraber, İBB ile beraber üstesinden gelmeye çalıştık ve sizlerin huzurunuza gelerek neye ihtiyacınız olduğunu sorduk” diyerek devam etti.


Doğalgaz Yalıköy’e kadar gidecek


Doğalgaz konusunda da bilgi veren Üner, “Çatalca’dan buraya kadar doğalgaz getirdik. Buradan Karacaköy’e gitti. Oradan inşallah Yalıköy’e kadar gidecek. Diğer koldan Hallaçlı ve Binkılıç’a kadar gidiyor. Bunların hizmet olarak geri dönüşümü 50 yıl sonra bile o parayı karşılamıyor. Biz bugüne kadar buralara çok güzel hizmetler yaptık” dedi.


Yapılan hizmetler belli, kimin yaptığı belli


Hizmetlerle CHP’nin ilgisi olmadığı halde hazıra konduklarını söyleyen Üner, “2006 yılında İsmail Başkanımız AK Parti’ye geçtikten sonra yapılan hizmetleri size sayacağım: Çatalca’nın girişine çevre yolu yapıldı. O yol yapılırken esnaflarımız hep tedirgindi. Bu yol yapılacak ama içerideki esnaflar iş yapamazsa sorun olur dediler. Bugün o yolu bir gün kapatsak Çatalca’ya ne girilir, ne de çıkılır. Hükumetimiz tarafından okullar yapıldı. Hangi okullar bunlar: Anadolu Lisesi, Ferhatpaşa İlkokulu, Gazi İlkokulu, Çatalca Çok Programlı Lise, İstanbul Ticaret Ortaokulu, Kız Meslek, Arif Nihat Asya Meslek Lisesi. Üst geçitler yapıldı. Hem İzzetin’e hem de Gökçeali’ye. Çatalca merkezde ise Nazım Özbay Halk Eğitim Merkezi, yanındaki futbol sahası, adliye binası yapıldı.Sularımız bulanık akıyordu, düzeldi. Çatalca’nın altyapısı bitti” diyerek konuşmasını tamamladı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:36
  1. doğa

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