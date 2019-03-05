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"Hizmet seferberliğini önümüzdeki seçimlerde bir üst aşamaya taşıyacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (2)- "2002'de başlattığımız ve bugüne kadar kararlılıkla sürdürdüğümüz millete hizmet seferberliğini önümüzdeki seçimlerde bir üst aşamaya taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, demokraside ve ekonomide Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkartacak reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

05 Mart 2019 Salı 21:51
"Hizmet seferberliğini önümüzdeki seçimlerde bir üst aşamaya taşıyacağız"

SİNOP (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2002'de başlattığımız ve bugüne kadar kararlılıkla sürdürdüğümüz millete hizmet seferberliğini önümüzdeki seçimlerde bir üst aşamaya taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, demokraside ve ekonomide Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkartacak reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Oktay, Atatürk Spor Salonu'nda Cumhur İttifakı'nın Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü'nün proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, tarımsal kalkınmaya her zaman öncelik verdiklerini Türkiye'nin tarımsal hasıla bakımından şu anda Avrupa'da birinci sırada olduğunu vurguladı.

Milli tarım projesi ile tarımsal ithalatı azaltarak ihracatı arttırıp tarımsal hasılayı daha da yükselteceklerini vurgulayan Oktay, "İhracattaki şahlanışımız da sürüyor. Geçen yıl 168 milyar ihracat rakamı ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. İhracatımız, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolara ulaştı. Aynı zamanda ithalatımız da yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolara geriledi. Yani dış ticaret açığımız azalıyor." dedi.

Oktay, enflasyonda düşmenin sürdüğünü, ekonomideki düzelmenin ve rahatlamanın güçlenerek sürdüğünü anlattı.

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe, bundan 82 milyon vatandaşın tamamının, 81 vilayetin her birinin payına düşeni alacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yeter ki siz birliğinizi, beraberliğinizi, dayanışmanızı güçlü tutun. Bu yolda birlikte el ele, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin her geçen gün daha da pekişerek başarıyla yürümekte olduğunu belirtti. Oktay, "2002'de başlattığımız ve bugüne kadar kararlılıkla sürdürdüğümüz millete hizmet seferberliğini önümüzdeki seçimlerde bir üst aşamaya taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, demokraside ve ekonomide Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkartacak reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Oktay, 31 Mart seçimlerini de başarıyla tamamlayarak ülke ve millet olarak 4,5 yıllık dönemde, hedeflere daha da odaklanmış bir şekilde ilerleyeceklerini vurguladı.

- Hatay Belediye Başkanı'nın sözleri

Bu dönemde atacakları adımları gelecek nesillere emanet edecekleri 2053 ve 2071 vizyonları açısından da son derece önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Bu sebeple şehirlerimizin vizyonsuz ve plansız bir şekilde işi gönülden yapmayanların elinde harap olmasını izleyemeyiz. 'Oy yoksa hizmet de yok' diyen Hatay Belediye Başkanı'nın düştüğü garabet tutum, bizlere yakışmaz. Unutmayın ki bu milletin değerlerine sahip çıkamayanlar şehircilik mirasına hiç sahip çıkamazlar. Bu bilinçle 31 Mart'a 'memleket işi gönül işi' diyerek yürüyoruz. İl ve ilçelerimizde gönül belediyeciliği kazandıkça inşallah ülkemizin yarınları daha da aydınlanacaktır. Bakanlıklarımızdan belediye birimlerine kadar şehirlerimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatırımları, hizmetleri bizler de yakından takip edeceğiz. "

Oktay, başkan adayları Ali Çöpçü'nün Sinop'ta yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını belirterek, "31 Mart'ta Sinop gönül belediyeciliğine 'evet' dediği zaman nelere kavuşacak biliyor musunuz? Sinop, layık olduğu hizmete, yatırıma ve icraata kavuşacak." şeklinde konuştu.

- Kente 17 yılda yapılan yatırımlar

Sinop'a son 17 yılda toplam 14 milyar lira yatırım yaptıklarını aktaran Oktay, kentte eğitimden sağlığa ulaşımdan altyapıya gerçekleştirdikleri yatırımları anlattı.

Sinop'ta mevcut okulları yenilemekle kalmadıklarını, yeni okullar, derslikler inşa ettiklerini belirten Oktay, bugün 9 fakültesi, 6 meslek yüksekokulu ve 11 bin öğrencisiyle bölgesinin çekim merkezine dönüşen Sinop Üniversitesini şehre kazandırdıklarını ifade etti.

Oktay, sağlıkta 5 yeni tesis yapıldığını, bu alanda en yeni teknolojileri Sinopluların ayağına getirdiklerini söyledi.

Kentte 2002 yılında sadece 4 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu aktaran Oktay, Sinop'u diğer şehirlere bağlayan devlet yollarını 315 kilometreye; ilçe, belde ve köyleri şehir merkezine ulaştıran il yollarını 258 kilometreye çıkardıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Böylece kente erişimi daha hızlı ve güvenli hale getirerek Sinop'taki kara yolu ağını 126 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere 573 kilometreye ulaştırdık. Nereden nereye. Havalimanımızı yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir hale dönüştürmek için yeni bir terminal binası yaptık. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için Sinop'a büyük değer katacak olan Sinop Nükleer Santrali için 2013 yılında harekete geçtik. Sinop nükleer santrali tamamlandığında, yıllık 34 milyar kilovat elektrik üretimi gerçekleştirecektir. Yatırım demek istihdam demek. Santralin inşası sırasında 12 bin kişiye, tamamlandıktan sonra da 3 bin 500 kişiye istihdam sağlamasını öngörüyoruz. Sinop Nükleer Santrali, hem ekonomimize ivme kazandıracak hem bölgeye değer katacak hem de ülkemizin enerji talebini büyük ölçüde karşılayacaktır."

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve partililer katıldı.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 21:51
  1. Atatürk Spor Salonu
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. ekonomi
  4. reform
  5. Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü'nün proje tanıtım toplantısı

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