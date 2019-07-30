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Hizmet-İş’ten greve destek

Antalya Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle alınan grevin 5’inci gününe, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de katıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 15:55
Hizmet-İş’ten greve destek

Antalya Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle alınan grevin 5’inci gününe, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de katıldı. Özdemir, “Burada 2 günlük süre var. 2 günlük süreyi bekleyeceğiz, ondan sonra yetkililerle masaya oturmayı, bu arkadaşlarımızın haklarını belli bir miktarda iyileştirmeyi bekliyoruz” dedi.


Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya İnsan Kaynakları AŞ. ile sendikalar arasındaki toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmamasından dolayı, 5 gün önce grev kararı aldı.


Grevin 5’inci gününe ise Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir katıldı. Büyükşehir belediyesi önünde bir araya gelen grup, ‘Sözleşme hakkımız engellenemez’, ‘işçiyiz haklıyız direneceğiz’, ‘zulme karşı direneceğiz’, ‘Hak-İş nerede biz oradayız’ sloganlarıyla, belediyeye seslendi.



“Üyelerimiz zorla sendikamızdan istifa ettiriliyor”


Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan 4 bin 500 kişinin zorla sendikadan istifa ettirildiğini ileri süren Özdemir, “Bir sürü arkadaşımız uzaklara sürgün edildi. Şimdi diğer bir etapta toplu iş sözleşmesi imzalanmıyor. Türkiye’de sendikalar kanunu var. Şu anda toplu iş sözleşme yapma yetkisi Hizmet-İş Sendikası’nda olduğu halde bizim üyelerimiz zorla sendikamızdan istifa ettiriliyor. Şuanda toplu iş sözleşmesi masasına oturulmuyor. Sırf işçileri sıkıntıya sokmak ve işçiler sendikasından soğutmak için bunu yapıyorlar” dedi.


Makam, mevki, şan ve şöhret istemediklerinin altını çizen Özdemir, işçilerin geçinebilecekleri kadar ücret istediklerini kaydetti.



“Anlaşamazsak grevimiz yine kaldığı yerden devam edecek”


Belediyenin kendilerinden 1 haftalık süre talep ettiğini dile getiren Halil Özdemir, şöyle devam etti:


“Bugün 5’inci gündeyiz. Buradan uyarıyoruz. Gelin toplu iş sözleşmesi masasına oturun. Biz sizden herhangi bir şey talep etmiyoruz. Sadece insanların geçinebileceği bir ücret istiyoruz. Siz bu şehirlerin belediye başkanısınız, sizlere zulüm etmek yakışmaz. Sizlere, bu insanları ekmeğe muhtaç etmez yakışmaz. Bir haftalık süre verildi ve biz grevimize devam ediyoruz. Bir hafta sonra masaya oturur anlaşırsak anlaşırız, anlaşamazsak grevimiz yine kaldığı yerden devam edecek. Burada 2 günlük süre var. 2 günlük süreyi bekleyeceğiz, ondan sonra yetkililerle masaya oturmayı bu arkadaşlarımızın belli bir miktarda iyileştirmeye bekliyoruz.”


İşçilerle ve işverenlerle huzur içinde çalışmak istediklerine dikkat çeken Hizmet-İş SendikasıGenel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, şehirlere ve vatandaşlara hizmet etmek istediklerini söyledi.


Özdemir, “Sözleşmeyi anlaşmayla bitirelim. Çünkü işçilerimiz bizim üyemiz. Hizmet-İş Sendikası, siz ne yaparsanız yapın işçilerimizi buradan istifa ettirseniz bakanlık nezdinde yetkili sendikadır. Bunu engelleyemezsiniz. O yüzden bunu masada çözelim. Arkadaşlarımızı da mağdur etmeyelim” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:55
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