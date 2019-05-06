Hizmet-İş’ten Belediye Başkanı Özdemir’e ziyaret HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan YardımcılarıNiğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’i ziyaret etti.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan YardımcılarıNiğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’i ziyaret etti.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu tarafından gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Emrah Özdemir’e hayırlı olsun temennisinde bulunularak görevinde başarılar dilendi.

Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olanHizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılarının31 Mart Yerel seçimlerisonrası gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyareti, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.