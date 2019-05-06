Hizmet-İş’ten Belediye Başkanı Özdemir’e ziyaret
HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan YardımcılarıNiğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’i ziyaret etti.06 Mayıs 2019 Pazartesi 08:50
HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan YardımcılarıNiğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’i ziyaret etti.
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu tarafından gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Emrah Özdemir’e hayırlı olsun temennisinde bulunularak görevinde başarılar dilendi.
Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olanHizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılarının31 Mart Yerel seçimlerisonrası gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyareti, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
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