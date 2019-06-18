Hizmet-İş’in “Emek ve Adalet Yürüyüşü” 8. günü sona erdi

CHP yönetimindeki Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto eden işçiler, “Emek ve Adalet Yürüyüşü”nün 8. gününde Ankara’nın Kahramankazan ilçesine vararak, bugünkü yürüyüşlerini sonlandırdı.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası tarafından Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaya yönelik gerçekleştirilen hak ve adalet arayışı yürüyüşü, bugün 8. gününe ulaştı. 250 kişinin bulunduğu grup Ankara’nın Kahramankazan ilçesine 13 kilometre kala yürüyüşe başladı. Yürüyüş öncesinde basın açıklaması yapıldı. Emek ve Adalet Yürüyüşü yürüyüşü kortejinde, Hizmet İş Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılarından Halil Özdemir, Celal Yıldız, Mehmet Keskin ve Sağlık-İş Sendikası Başkanı Devlet Sert yer aldı. Kortej, Kahramankazan ilçesine gelmeden yemek yeme molası için girdiği Kurtboğazı Barajı girişinde Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı. Daha sonra ilçeye doğru devam eden yürüyüş ilçe girişine gelinmesiyle sona erdi. Yürüyüşün 9. günü yarın ilçe girişinden saat 09.00 itibariyle kaldığı yerden devam edecek. Bugün Hizmet-İş Sendikası’na destek vermek için Yozgat şube üyeleri de yürüyüşe katıldı.

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, "Bugün 8. günümüz inşallah coşku ile yürümeye devam ediyoruz. 9. günümüzde başlayacağız. Hakkımız için geleceğimiz için Türkiye’deki bütün emekçi ve işçi kardeşlerimizin için gururla şerefle yürümeye devam ediyoruz" dedi.

"Temennimiz göreve iade edilmeleri"

Yozgat’tan destek için yürüyüşe katılan Mehmet Şanlı, “Buradaki arkadaşlarımızın tekrar işe dönmesi için yürüdük. Temennimiz işten çıkarılan arkadaşlarımızın yeniden işlerine iade edilmeleridir. Hayırlı uğurlu olur inşallah” diye konuştu.

“İşimizi geri istemeye gidiyoruz”

Bolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışırken işten çıkarılan Adil Alagöz ise, “6 ay İş-Kur’da çalıştım sonrasında belediyenin şirketine geçtim. İşe bir gün geldiğimde saat 12.00’de hiçbir gerekçe göstermeden Belediye Başkanı Tanju Özcan işimize son verdi. Ben işimi geri istiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına gidiyoruz işimizi geri isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.