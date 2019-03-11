Hizmet - İş Sendikası üyelerinin her zaman yanında

İş kazası sonucu hayatını kaybeden Ömer Durgut’un ailesine, ferdi kaza sigortasından temin edilen 40 bin Türk Lirası verildi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 6 yıldır tüm üyelerine sosyal proje kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet - İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik konuyla ilgili açıklama yaptığı açıklamada; "25.11.2018 tarihinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden Ömer Durgut’un ailesine girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız 40 bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu paralar ailelerin acılarını azaltmayacaktır. Fakat geride bırakmış olduğu ve bize emanet olarak gördüğümüz ailesinin ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden üyemize Allah’tan rahmet, geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum. Maalesef bu tür kazalar hayatımızın ve ülkemizin acı bir gerçeği, keşke hiç yaşanmasa. Allah Kayseri’ye hizmet eden ve alın terini döken çalışanlarımızı kazalardan belalardan korusun. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. Bu olay da son olur. Hizmet-İş Sendikamız acısıyla tatlısıyla her zaman için üyelerimizin yanında olmaya devam edecektir" dedi.