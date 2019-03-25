Hizmet-İş Sendikası Niğde’de bir sözleşmeye daha imza attı

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı Türkiye’de gündem oluşturan Toplu İş Sözleşmelerine devam ediyor. Hizmet-İş Sendikası Niğde’de Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği ile de Toplu İş Sözleşmesi imzaladı.

Hizmet-İş Sendikasının Niğde İl Başkanlığı 24 Nisan 2018 gününden beri teşkilatlanmada ortaya koyduğu başarısını Toplu İş Sözleşmeleriyle perçinleştiriyor. Niğde’de ellinin üzerinde kurum ve kuruluşta örgütlenen Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı, Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği ile de Toplu İş Sözleşmesi imzaladı.

Daha Önce Niğde Belediyesi ve Alay Belediyesi ile yapılan sözleşmelerin ardından Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği ile de sözleşme imzalayan Hizmet-İş Sendikası, Birlik çalışanı üyelerinin yüzünü güldürdü.

İşçilerden Sendika Başkanlara Sevgi Seli

Toplu İş Sözleşmesi yapılabilmesi için, birlik tüzüğü gereği birlik başkanına olağanüstü toplanan Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği Meclisi Birlik Başkanı Rifat Özkan’a yetki verdi. Yetkinin verildiği meclis toplantısına birlik çalışanı üyeleriyle birlikte katılan Sendika Başkanı Gökhan Demircioğlu, katılım sağlayarak destek veren tüm belediye başkanlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği Meclisinden yetki alarak Hzimet-İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesini imzlayan Birlik Başkanı ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Daha Önce Niğde Belediyesi ile yetkili sendika arasında imzaladığımız sözleşmenin ardından, Niğde Belediyesi, Niğde İl Özel İdaresi ile ilçe ve kasaba belediyelerimizden oluşan katı atık birliği çalışanlarının üyesi olduğu sendikanın bakanlıktan yetki alması ile birlik çalışanların haklarının iyileştirilmesi konusunda sözleşmemizi imzaladık. Riskli ve sürekli bir koku içerisinde çalışan işçilerimizin haklarının iyileştirilmesi yönünde Hizmet-İş Sendikası il başkanının büyük gayretleri olmuştur. Ardından ise katı atık birliği meclisini oluşturan il genel meclisi meclis üyeleri, belediye başkanlarının destekleri ile bu sözleşme gerçekleşmiştir. Bu konuda emeği geçen tüm meclis üyelerine ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sözleşmenin işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Sendikacılık anlamında Niğde’de adından söz ettiren Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliğinde zor şartlar altında ağır koku içerisinde risk altında emek veren çalışanların haklarının iyileştirilmesi konusunda yetkili sendika olarak Birlik Başkanı ve Niğde Belediye Başkanımız Sayın Rifat Özkan ile yaptığımız görüşmeler sonucunda tüzük gereği Birlik Meclisi toplandı. Bu kapsamda İl Belediye Başkanımız başta olmak üzere İl Genel Meclisimiz, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımız toplanarak, yetkili sendika olarak bizimle ile sözleşme yapılması ve katı atık birliği işçilerinin de haklarının iyileştirilmesi yönünde oy kullandılar. Verilen yetki sonucunda Hizmet-İş Sendikası olarak bizde değerli Belediye Başkanımız ile sözleşmemizi imza altına aldık. Hizmet İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı olarak başta Birlik Başkanı Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan olmak üzere, Altuhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, Aktaş Belediye Başkanı Yaşar Çamur, Kemerhisar Belediye Başkanı Beytullah Kirazci, Konaklı Belediye Başkanı Maksut Özçelik, Alay Belediye Başkanı Tevfik Özbek, İl Özel İdaresi Meclis Üyesi Şahin Tulgar ile birlikte toplantıya katılarak destek veren tüm belediye başkan ve meclis üyelerine üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.