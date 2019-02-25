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Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Demircioğlu, üst kurul delegesi oldu

Hizmet-İş Sendikasının 13.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:38
Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Demircioğlu, üst kurul delegesi oldu

Hizmet-İş Sendikasının 13. Olağan Genel Kurulu 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde “BİRLEŞİN” temasıyla, 43 ülkeden gelen yabancı konuk sendikacıların da katılımlarıyla gerçekleştirildi. Genel Kurulun üçüncü günü yapılan seçim sonucunda Genel Başkan Mahmut Arslan yeniden Genel Başkanlığına seçildi. Ayrıca genel kurul seçiminde Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu da HAK-İŞ Konfederasyonu üst kurul delegesi seçildi.


“Yapılan Seçim Sonucunda, Genel Başkan Mahmut Arslan Başkanlığındaki Genel Yönetim Kuruluda Güven Tazeledi”


13. Olağan Genel Kuruluna katılanlar arasında yer alan Sendika Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu’na da listede yer verildi. Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu yapılan 13. Olağan Genel Kurulu seçimleri sonrası HAK-İŞ Konfederasyonu Üst Kurul Delegesi seçildi. Bir yıl gibi kısa sürede Niğde de örgütlenip Genel Merkez seçimlerinde Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu’nun listeye girebilmesi büyük başarı olarak yorumlandı.


13. Olağan Genel Kurul Seçim listesinde yer alarak HAK-İŞ Üst Kurul Delegeliğine seçilen Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikamızın 13. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda yeniden seçilen Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ı, Genel Başkan Yardımcılıklarına yeniden seçilen Sayın Hüseyin Öz’ü, Sayın Celal Yıldız’ı, Sayın Halil Özdemir’i ve Sayın Mehmet Keskin’i şahsım ve Niğde sendika üyelerimiz adına kutluyor, Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum” şeklinde konuştu.


Gökhan Demircioğlu; “Ayrıca, 13. Olağan Genel Kurulda yapılan seçim listesinde şahsıma yer vererek Hak-İş Konfederasyonu Üst Kurul Delegeliğine beni layık gören Genel Başkanıma, Genel Merkez Yönetim Kuruluna ve oy veren tüm delegelere teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:38
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