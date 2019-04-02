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Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu;

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

02 Nisan 2019 Salı 09:56
Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu;

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.


İl Başkanı Demircioğlu; “Türkiye önemli bir seçimi daha başarılı bir şekilde geride bırakmıştır. Katılım oranının yüksek düzeyde gerçekleşmesi ülke ve demokrasi açısından son derece önemlidir. Seçimlere katılım oranının yüksekliği, halkımızın sandığa ve siyasete olan güvenini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.


Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Bütün siyasi partiler ve adaylar seçim sürecinde yoğun bir propaganda çalışması yaptı. Kampanya döneminde herkes projelerini ortaya koydu, çok çeşitli vaatlerde bulundu. Halkımız, büyük bir olgunluk içinde sandığa giderek, partilerin ve adayların ortaya koydukları projelerine ve vaatlerine göre son sözü söyledi. Seçim sonuçlarına göre, millet iradesini ortaya koymuştur. Yerel seçimlerin ötesinde bir anlam ifade eden seçimler tamamlanmıştır. Yerel yönetimleri demokrasinin olmazsa olmazı kabul ediyoruz. İnsanın doğumundan ölümüne kadar her anında yanında bulunan ve hizmet götüren yerel yönetimler, kent bilincinin oluşmasında ve vatandaşlara doğrudan ulaşmada en önemli unsurdur” şeklinde konuştu.


Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Demircioğlu; “Başta Niğde Belediye Başkanlığını kazanan Sayın Emrah Özdemir olmak üzere, Bor Belediye Başkanlığını kazanan Sayın Serkan Baran’ı, Ulukışla Belediye Başkanı Sayın Ali Uğurlu’yu, Çamardı Belediye Başkanı Sayın Yavuz Soylu’yu, Çiftlik Belediye Başkanı Sayın Serkan Güzel’i, Altunhisar Belediye Başkanı Sayın Vedat Kirazcı ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde seçilen Niğde’nin tüm belde belediye başkanlarını, İl Genel Meclis Üyelerini, Belediye Meclis Üyelerini ve Muhtarları tebrik eder başarılı bir görev süresi temenni ederiz. Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığı olarak seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 09:56
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