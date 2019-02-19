Hizmet-İş Sendikası, Emet Belediyesi ile sözleşme imzaladı Kütahya’nın Emet ilçesinde Belediye bünyesinde çalışan ve taşerondan yeni kadroya geçen işçiler sözleşme imzaladı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Belediye bünyesinde çalışan ve taşerondan yeni kadroya geçen işçiler sözleşme imzaladı.

Belediye Başkanı Mustafa Koca taşerondan yeni kadroya geçen işçilere yüzde 30 zam yapmıştı. 70 taşeron işçi için Belediye Başkanı Mustafa Koca’nın makamında imza töreni düzenlendi. Törende Hizmet-İş Sendikası Ege Bölge BaşkanıAhmet Özen’le Belediye İşçileri arasında imzalar atıldı.

Sözleme ile, taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşları Şubat ayının 15’inden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

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