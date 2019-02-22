Hizmet-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışanların açıklanan kararnameye uygun olarak kadrolarının verilememesinin bir eksiklik olduğunu belirterek, "Yaklaşık 80 bine yakın arkadaşımızı ilgilendiren bu konuda, bu ülke ve hükümetin bu sorunları çözecek iradesi ve gücü vardır." dedi.

Arslan, Kızılcahamam'da bir otelde, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) 13. Olağan Genel Kurulunun açılışında konuştu.

Genel Kurulun, uluslararası bir panelle güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu belirten Arslan, Hizmet-İş'in 41 yıl önce kurulduğunu anımsattı. Arslan, konfederasyon olarak Türkiye'nin dünyaya bir "rol model ülke" olması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Arslan, 2012 yılına kadar çalışma hayatını yaklaşık 30 yıl darbe yasalarının şekillendirdiğini ifade ederek, 2012'de AK Parti hükümetinin önemli bir reformu hayata geçirmesiyle yeni bir dönemin başladığını kaydetti. Sendika üyelerinin şeffaf bir şekilde ortaya çıkarılmasının ve sendika üyeliğinin noter şartının dışına çıkarılarak e-Devlet üzerinden yapılması uygulamalarının getirildiğini anlatan Arslan, "2012'de ülkemizdeki çalışan işçilerin sadece yüzde 8'i sendikalara üyeyken, 2019 yılına geldiğimizde bu rakam yüzde 14'lere yaklaşmıştır. Bu 7 yılda gerçekleştirdiğimiz büyük başarı Türkiye'nin, hükümetimizin ve emekçilerin başarısıdır." diye konuştu.

Hükümetin sendikalaşma oranının yükseltilmesi konusunda bir hedef belirlediğini hatırlatan Arslan, bundan dolayı hükümete ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürlerini iletti.

Türkiye'deki ekonomik duruma değinen Arslan, işsizlik oranlarının yüzde 12'lerde olmasının herkesi endişelendirdiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Özellikle hükümetimiz en son ocak ayı itibarıyla asgari ücreti belirlerken, enflasyonun üzerinde bir asgari ücret artımı sağladı. Bu konuda ciddi şekilde dar gelirlilere önemli bir adım atarak ücret belirlendi. Bugünkü rakamlara baktığımızda yaklaşık 400 dolarlık bir asgari ücretten bahsediyoruz. Bu rakamlar bizim arzu ettiğimiz asgari ücret rakamlarından uzak.

Benim ülkemde asgari ücret maalesef çalışanların, işçilerin yarısından fazlasını etkilemektedir. Bunun için biz, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeniden değiştirilerek geniş bir mutabakatla, toplu sözleşme yapar gibi, asgari ücreti belirlememiz gerektiğine inanıyoruz."

- "1 milyon yeni arkadaşımızı ilave ettik"



Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYP) ilgili düzenlemenin mimarının IMF olduğunu belirten Arslan, şöyle konuştu:

"IMF bugün tekrar yeniden Türkiye'ye girmek için çaba sarf ediyor. İçerideki bir kısım çevreler de ne yazık ki IMF ile ilgili yeni seslendirmeler yapmaya başladı. Ben sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin, IMF konusundaki kararlılıklarını son derece önemli buluyorum. Biz Hak-İş olarak IMF ile herhangi şekilde bir anlaşma yolunun açılmasına karşıyız. Maalesef bir kısım iş veren teşkilatları ve örgütleri bu konuda sessiz kalmaktadır."

Arslan, Türkiye'de kamuda çalışan ve kamu hizmeti yapan taşeron şirketlerdeki yaklaşık 1 milyon kişinin, yapılan sınavlarla ve belli düzenlemelerle kamu işçisi olduğunu ifade etti. Çalışma hayatında bunun aslında en büyük reform olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Biz bu yıl içerisinde kamuda çalışan kadrolu işçilerin toplu sözleşmelerini yapacağız. Türkiye'deki 3 işçi konfederasyonuna üye kamudaki toplam kadrolu işçi sayısı, yerel yönetimler dahil yaklaşık 180 bindir. Türkiye Cumhuriyeti 80 milyonluk bir ülke, yaklaşık 14 milyon sigortalı işçisi var ve bu işçilerin sadece 180 bini kamuda kadrolu işçi olarak çalışmaktaydı. Biz buna yaklaşık 1 milyon yeni arkadaşımızı ilave ettik."

Kamu iktisadi teşebbüslerde (KİT) çalışanların açıklanan kararnameye uygun olarak kadrolarının verilememesinin bir eksiklik olduğunu ifade eden Arslan, "Ama hükümetimizin KİT'lerde çalışan ve kadro alamayan iş yerleriyle ilgili yaptığı önemli bir kararnamesi vardı. Bu kararnamenin gereğinin yerine getirilmemesi konusunda sıkıntılar var. İnanıyoruz ki yaklaşık 80 bine yakın arkadaşımızı ilgilendiren bu konuda da bu ülke ve hükümetin bu sorunları çözecek iradesi ve gücü vardır." diye konuştu.

Genel Kurula Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, 22 ve 23. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili ve Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, yurt dışından çeşitli sendikaların temsilcilerinin yanı sıra ve Hak-İş'e bağlı sendikaların üyeleri de katıldı.

Konuşmalar sonrasında "Uluslararası Örgütlenmede İyi Uygulama ve Taşeron Sistemine Karşı Çözümler" konulu panele geçildi.