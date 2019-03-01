Hizmet-İş 9 yabancı sendika ile işbirliği protokolü imzaladı

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası, 9 yabancı sendika ile işbirliği protokolü imzaladı.

Ankara’da HAK-İŞ Genel Başkanı ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile 9 yabancı sendikanın genel başkanları tarafından işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği anlaşmasıyla bilgi ve deneyim paylaşımı, karşılıklı yarar çerçevesinde eğitim programları yapılması, özelleştirme ve taşeronlaştırmaya karşı alternatif politikalar geliştirilmesi ile sendikalar, devletler ve halklar arasında güçlü ilişkiler kurulması hedefleniyor. İkili işbirliği anlaşmalarına imza atan HAK-İŞ ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikal işbirliklerinin ülkeler ve halklar arasındaki etkileşime olumlu katkı yaptığına dikkat çekti. Arslan, “Tecrübelerimizi başka ülkelerdeki kardeş işçilerle paylaşmak ve onlarla birlikte dünya sendikal hareketini güçlendirmek için uluslararası alanda ciddi bir çalışma gerçekleştiriyoruz” dedi.

Hizmet-İş olarak uluslararası ilişkilerde karşılıklı bilgi ve deneyim değişimini daha verimli kılacak, dayanışmayı bu temelde güçlendirecek bir işbirliği arayışını sürdürdüklerini belirten Arslan, “Bölgemizde ve dünyanın değişik ülkelerinde faaliyet gösteren sendikaların deneyimlerinden karşılıklı yararlanma çabası içerisindeyiz. Ulaştığımız küresel güçle bugün Balkanlar’dan Türk Dünyası’na, Kafkaslardan Afrika’ya, Doğu Akdeniz’den Batı Avrupa’ya uzanan vizyonumuzla 43 ülkeden 60 sendika ile işbirliklerimiz devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel anlamdaki değişim ve gelişimin bütün dünyanın dikkatini çektiğini vurgulayan Arslan, “Türkiye’deki bu olumlu gelişmeler dünya sendikal hareketinin de dikkatini çekmekte ve Türkiye tecrübelerinden pek çok konuda yararlanma taleplerini bize iletmektedirler. O nedenle Hizmet-İş olarak uluslararası alanda da Türkiye’nin başarılarını, Türkiye’nin gerçekleştirdiği önemli reformları paylaşmak, varsa eksikliklerimizi ortaya koymak ve dünyaya bir rol model ülke olma konusundaki çabalarımızı sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.

İşbirliği protokolleri Hizmet-İş Sendikası ile Bosna-Hersek Federasyonu Kamu Görevlileri ve İşçileri Sendikası, Botsvana Kamu Hizmetleri Çalışanları Sendikası, Burkina Faso Kamu Hizmetleri Çalışanları Sendikası, Cibuti Genel İşçi Sendikaları Federasyonu, Uganda Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası, Gambiya Sendikalar Kongresi, Gana Sendikalar Kongresi, Kamerun İşçi Sendikaları Federasyonu ve Kuveyt Belediye Çalışanları Sendikası arasında imzalandı.