0553 313 94 23

Hizmet-İş 9 yabancı sendika ile işbirliği protokolü imzaladı

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası, 9 yabancı sendika ile işbirliği protokolü imzaladı.

01 Mart 2019 Cuma 10:57
Hizmet-İş 9 yabancı sendika ile işbirliği protokolü imzaladı

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası, 9 yabancı sendika ile işbirliği protokolü imzaladı.


Ankara’da HAK-İŞ Genel Başkanı ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile 9 yabancı sendikanın genel başkanları tarafından işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği anlaşmasıyla bilgi ve deneyim paylaşımı, karşılıklı yarar çerçevesinde eğitim programları yapılması, özelleştirme ve taşeronlaştırmaya karşı alternatif politikalar geliştirilmesi ile sendikalar, devletler ve halklar arasında güçlü ilişkiler kurulması hedefleniyor. İkili işbirliği anlaşmalarına imza atan HAK-İŞ ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikal işbirliklerinin ülkeler ve halklar arasındaki etkileşime olumlu katkı yaptığına dikkat çekti. Arslan, “Tecrübelerimizi başka ülkelerdeki kardeş işçilerle paylaşmak ve onlarla birlikte dünya sendikal hareketini güçlendirmek için uluslararası alanda ciddi bir çalışma gerçekleştiriyoruz” dedi.


Hizmet-İş olarak uluslararası ilişkilerde karşılıklı bilgi ve deneyim değişimini daha verimli kılacak, dayanışmayı bu temelde güçlendirecek bir işbirliği arayışını sürdürdüklerini belirten Arslan, “Bölgemizde ve dünyanın değişik ülkelerinde faaliyet gösteren sendikaların deneyimlerinden karşılıklı yararlanma çabası içerisindeyiz. Ulaştığımız küresel güçle bugün Balkanlar’dan Türk Dünyası’na, Kafkaslardan Afrika’ya, Doğu Akdeniz’den Batı Avrupa’ya uzanan vizyonumuzla 43 ülkeden 60 sendika ile işbirliklerimiz devam etmektedir” ifadelerini kullandı.


Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel anlamdaki değişim ve gelişimin bütün dünyanın dikkatini çektiğini vurgulayan Arslan, “Türkiye’deki bu olumlu gelişmeler dünya sendikal hareketinin de dikkatini çekmekte ve Türkiye tecrübelerinden pek çok konuda yararlanma taleplerini bize iletmektedirler. O nedenle Hizmet-İş olarak uluslararası alanda da Türkiye’nin başarılarını, Türkiye’nin gerçekleştirdiği önemli reformları paylaşmak, varsa eksikliklerimizi ortaya koymak ve dünyaya bir rol model ülke olma konusundaki çabalarımızı sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.


İşbirliği protokolleri Hizmet-İş Sendikası ile Bosna-Hersek Federasyonu Kamu Görevlileri ve İşçileri Sendikası, Botsvana Kamu Hizmetleri Çalışanları Sendikası, Burkina Faso Kamu Hizmetleri Çalışanları Sendikası, Cibuti Genel İşçi Sendikaları Federasyonu, Uganda Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası, Gambiya Sendikalar Kongresi, Gana Sendikalar Kongresi, Kamerun İşçi Sendikaları Federasyonu ve Kuveyt Belediye Çalışanları Sendikası arasında imzalandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:57
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KİHMED’te Mustafa Önsay güven tazeledi
    1. KİHMED’te Mustafa Önsay güven tazeledi
    2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    3. Para ve kalacak yerleri olmayınca..
    4. Kocasinan Akademi’den Muhteşem Sergi
    5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    6. Adil Gevrek: “Haberler kasıtlı olarak..
    7. Peru'da şiddetli deprem!
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    9. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    10. Peru, 7.1 ile sallandı
    11. Somali'deki bombalı saldırı
    12. (Özel) Suriyeliler bir daha dönmemek..
    13. "Terörle mücadelemiz, son terörist..
    14. Minikler için “Dört Mevsim Takvimi..
    15. İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı
    16. Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!
    17. "Mezun olunamayan tek mektep Anadolu..
    18. Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    19. Yemen halkından Maduro’ya destek..
    20. Somali’de bilanço artıyor: 29 ölü, 80..
    21. Milletvekili Işık’tan zeytin..
    22. Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal’da..
    23. Peru’da 7.1 büyüklüğünde deprem..
    24. Turgut Özal Üniversitesi’nde yangın..
    25. Ara Güler’in adı yaşatılacak
    26. Diyarbakır’da hentbolda bölge..
    27. "Fenerbahçe deplasmanından puanla..
    28. Bağcılar’da zabıta ve temizlik..
    29. GTBBAZAAR hizmet ağını genişletiyor
    30. Kayak merkezlerinde son durum
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!