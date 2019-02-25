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Hizmet-İş 41. Yılında 13. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın 13.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:44
Hizmet-İş 41. Yılında 13. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın 13. Olağan Genel Kurulu Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, protokol, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri, konfederasyona bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, 43 ülkeden gelen yabancı konuk sendikacıların da katılımlarıyla gerçekleştirildi. Genel Kurul’un üçüncü günü yapılan seçim sonucunda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yeniden Hizmet-İş Genel Başkanı seçildi. Genel Başkan Yardımcıları sırasıyla, Hüseyin Öz, Celal Yıldız, Halil Özdemir, Mehmet Keskin oldu.


“GENEL KURULUMUZU YAKIŞIR BİÇİMDE SONUÇLANDIRDIK”


Hizmet-İş Sendikasının demokratik bir ortamda barış, kardeşlik ve coşku içerisinde örnek bir genel kurul gerçekleştirdiğini belirten Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “13. Olağan Genel Kurulumuz, en büyük sendika olarak gerçekleştirdiğimiz ilk genel kongreydi. Genel merkezimiz Büyüklüğüne yakışır bir şekilde genel kurulunu gerçekleştirdi. Seçim sonuçları bizim için tarihi bir başarıdır. Büyük bir sendika ve sorumluluk sahibi sivil toplum örgütü olarak süreci başarı ve coşkuyla tamamladı” dedi.


“DUAMIZ, DAVAMIZ, DEVAMIZ HİZMET-İŞ’TE BİRLEŞİN”


HAK-İŞ’in açtığı yolda birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz diyen Çelik, “Genel kurulumuzun ana teması olan “Birleşin” kavramının önümüzdeki dönemde emek hareketinin uyarıcısı olmasını temenni ediyor, yaşanmaya değer bir dünya için umutlu ve güven dolu yarınlara doğru “Duamız, Davamız, Devamız Hizmet-İş’te Birleşin” diyoruz” şeklinde konuştu.


YENİ HEDEFLERE YÜRÜYECEĞİZ


Çelik, Hizmet-İş Sendikası’nın demokratik bir ortamda barış, kardeşlik ve coşku içerisinde örnek bir genel kurul gerçekleştirdiğini belirterek, “Sendikamız sadece ülkemiz için değil, dünya sendikal hareketi için de önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Sorunlarının çözülmesini bekleyen yüz binlerce emekçi bizleri bekliyor. Bu sorumlulukla hareket edeceğiz, yeni başarılarla yeni hedeflere doğru yürüyeceğiz. Genel Kurul sonucumuzun Hak-İş’e, Hizmet-İş’e, çalışma hayatına, bütün emekçilere ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


HALİL ÖZDEMİR GÜVEN TAZELEDİ


2015 yılında Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı görevi yaparken Hizmet-İş Sendikasının 12. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa seçilen Halil Özdemir bir kez daha güven tazeleyerek 13. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcısı seçildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:44
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