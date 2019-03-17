Hizmet içi eğitimler devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediye Meclis Salonu’nda stajyer öğrencilere ve belediye personeline eğitim verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda kurum içi personellerine yönelik eğitimler devam ediyor. Verimlilik Uzmanı Cemal Bozkurt tarafından verilen Kurum Kültürü adlı eğitim ile iş hayatında kolaylık sağlayacak bilgilerin tespit edilmesi ve kurum içinde kişilerin sorumluluklarını sağlıklı şekilde yerine getirmesi için gerekli bilgiler paylaşıldı.

İş hayatında başarıya ulaşmak için sorumluluk ve kurum içi ilişkilerin önemine değinen Bozkurt, “Kurumda kişilerin sorumluluklarını doğru şekilde yerine getirmesi ve sahip olunan olanakları farklı şekilde düşünerek hareket etmesi insan odaklı çalışmalarda beklenen en önemli unsurlardır. Kurum Kültürü Kavramı, Kurumsal Yapının Karakteristik Göstergeleri, Kurum Kültürünü Oluşturan Adımlar, Kurum Kültürü Sürdürülmesinde Yöneticinin Sorumluluğu ve Kurum Kültürünü Değiştirme Yöntemleri adlı verdiğimiz eğitimler ile kişinin önce kurumu tanımasını ve sonrasında kurumun kendinden beklediği vazifeleri en iyi şekilde yerine getirmesini amaçlıyoruz” dedi.