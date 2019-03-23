MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Bakmayın fitne üretmeye, kapalı kapılar ardından hesap yapmaya çalışanlara. Biz işimize bakıyoruz. Bizim işimiz hizmet, hizmet dışında başka bir şey düşünmüyoruz." dedi.

Elvan, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen belediye başkan adayları için Anamur ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Konuşmasında, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kastetmek isteyenlerin olduğunu belirten Elvan, milletin, ülkenin bekası için Cumhur İttifakı'nı oluşturduğunu söyledi.

Elvan, ilçenin problemlerini çözmeyi hedeflediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Anamur'un içme suyu ve katı atık ile trafikle ilgili sorunları var. Özellikle yerel yönetimlerin çözmesi gereken çok önemli meseleler var. Allah'ın izniyle bir tarafta Hidayet Kılınç, diğer tarafta Hamit Tuna, Ankara'da da bizler, kendilerine gerekli desteği vereceğiz ve Anamur'da yaşanan bu sorunların süratle çözülmesini sağlayacağız."

İlçe belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları ve merkezi hükümetin arasındaki uyumun önemine vurgu yapan Elvan, uyumla yatırımların daha hızlı gerçekleşeceğini kaydetti.

- "Mesele memleket meselesi"

Vatandaşlardan adaylar için destek isteyen Elvan, "Bakmayın fitne üretmeye, kapalı kapılar ardından hesap yapmaya çalışanlara. Biz işimize bakıyoruz. Bizim işimiz hizmet, hizmet dışında başka bir şey düşünmüyoruz. Bir de bu ülkemizin bekası. Mesele sen, ben meselesi değil. Mesele memleket meselesi." dedi.

Elvan, kent ve ilçe için verdikleri tüm sözlerin arkasında olduklarını sözlerine ekledi.

Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna ve MHP Anamur Belediye Başkan adayı Hidayet Kılınç da projelerini anlattı.

Elvan ve Tuna, daha sonra Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde düzenlenen mitinglere katıldı.



