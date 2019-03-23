0553 313 94 23

"Hizmet dışında başka bir şey düşünmüyoruz"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan:- "Bakmayın fitne üretmeye, kapalı kapılar ardından hesap yapmaya çalışanlara. Biz işimize bakıyoruz. Bizim işimiz hizmet, hizmet dışında başka bir şey düşünmüyoruz"

23 Mart 2019 Cumartesi 21:12
"Hizmet dışında başka bir şey düşünmüyoruz"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Bakmayın fitne üretmeye, kapalı kapılar ardından hesap yapmaya çalışanlara. Biz işimize bakıyoruz. Bizim işimiz hizmet, hizmet dışında başka bir şey düşünmüyoruz." dedi.

Elvan, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen belediye başkan adayları için Anamur ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Konuşmasında, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kastetmek isteyenlerin olduğunu belirten Elvan, milletin, ülkenin bekası için Cumhur İttifakı'nı oluşturduğunu söyledi.

Elvan, ilçenin problemlerini çözmeyi hedeflediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Anamur'un içme suyu ve katı atık ile trafikle ilgili sorunları var. Özellikle yerel yönetimlerin çözmesi gereken çok önemli meseleler var. Allah'ın izniyle bir tarafta Hidayet Kılınç, diğer tarafta Hamit Tuna, Ankara'da da bizler, kendilerine gerekli desteği vereceğiz ve Anamur'da yaşanan bu sorunların süratle çözülmesini sağlayacağız."

İlçe belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları ve merkezi hükümetin arasındaki uyumun önemine vurgu yapan Elvan, uyumla yatırımların daha hızlı gerçekleşeceğini kaydetti.

- "Mesele memleket meselesi"

Vatandaşlardan adaylar için destek isteyen Elvan, "Bakmayın fitne üretmeye, kapalı kapılar ardından hesap yapmaya çalışanlara. Biz işimize bakıyoruz. Bizim işimiz hizmet, hizmet dışında başka bir şey düşünmüyoruz. Bir de bu ülkemizin bekası. Mesele sen, ben meselesi değil. Mesele memleket meselesi." dedi.

Elvan, kent ve ilçe için verdikleri tüm sözlerin arkasında olduklarını sözlerine ekledi.

Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna ve MHP Anamur Belediye Başkan adayı Hidayet Kılınç da projelerini anlattı.

Elvan ve Tuna, daha sonra Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde düzenlenen mitinglere katıldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 21:12
  1. Lütfi Elvan
  2. Mersin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Neşet Ertaş'ın kardeşi vefat etti
    1. Neşet Ertaş'ın kardeşi vefat etti
    2. Tesis sorumlusu boş zamanını futbola..
    3. Futbol aşkı soğuk dinlemedi
    4. Adana'da trafik kazası: 1 ölü
    5. Cumhurbaşkanının Ereğli sevgisini bir..
    6. Bediüzzaman Said Nursi'nin bilinmeyen..
    7. İzmir'de cinayet
    8. Metin Külünk: Onlar izin vermeyecek
    9. Başkent’te hırsızlara operasyon
    10. Aydın'daki cinayet
    11. Gecenin karanlığını aydınlatan alevler..
    12. GÜNCELLEME - Londra'da yeni referandum..
    13. Kastamonu'da korkunç kaza! Uzman..
    14. Van’da bir markete molotoflu ve ses..
    15. "Günün 24 saati, birlikte huzur içinde..
    16. Güneydoğu'da aşiretlerden birlik çağrısı
    17. Sürüklenen lastik bottaki 55 göçmen..
    18. Mansur Yavaş hologram miting yaptı
    19. Basketbol: Toplu sonuç
    20. Uyuşturucu taciri 2 kişi gözaltına..
    21. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    22. Etiyopya Hava Yolları New York Times..
    23. Atalay: “Altay tankının hisselerinin..
    24. Cezayir'de muhalefetten yeni yol..
    25. Kamışlı’daki kutlamanın yorgun..
    26. Galatasaray'ı karıştıran 'taciz'..
    27. Uluslararası Türkiye Off-Road Yarışları
    28. Mahir Ünal: “Recep Tayyip Erdoğan’a..
    29. Erdoğan'dan "Hello Brother"..
    30. TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok