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"Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw" 2 Ağustos'ta vizyona girecek

Dwayne Johnson ve Jason Statham'ın başrolleri paylaştığı "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw", 8 filmin ardından "spin-off" olarak izleyiciyle buluşacak

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:05
"Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw" 2 Ağustos'ta vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini David Leitch'in üstlendiği "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw" filmi 2 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Basın gösterimi İstinyePark AVM'de yapılan film, "Hızlı ve Öfkeli" serisinin Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine odaklanıyor.

Serinin ilk "spin-off"u olan yapımda, Hobbs ve Shaw karakterlerini Dwayne Johnson ve Jason Statham canlandırıyor.

Filmin senaryosu Chris Morgan ile Drew Pearce tarafından kaleme alınırken, müziklerinde ise Tyler Bates imzası bulunuyor.

Görüntü yönetmenliğini Jonathan Sela'nın üstlendiği filmin oyuncuları arasında Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Eiza Gonzalez, Eddie Marsan ve Cliff Curtis gibi isimler de yer alıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Yasa dışı bir grup, üretilen biyolojik kapsüllerle insan yaşamını sonlandırma projesi yürütmektedir. Bu grubu önlemek için, birbirleriyle mücadelesi sürekli devam eden kanun adamı Luke Hobbs ile Deckard Shaw devreye girer. Birbirlerine güvenmeseler de bu biyolojik tehdidi durdurmak için birlikte çalışmak zorunda kalır. İkilinin, Brixton'un yönettiği son teknoloji silahlara sahip özel ekibin peşine düşmesiyle macera başlar."

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:05
  1. basın gösterimi
  2. Hızlı ve Öfkeli
  3. sinema

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