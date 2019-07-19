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"Hızlı trenle yolcu ve yük taşımacılığı için projeler geliştiriyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:- ''Ülkemiz artık kara yolu ulaşım altyapısıyla ilgili sorunlarını önemli ölçüde çözmüştür. İyileştirme çalışmalarımız, bazı bölgelerde altyapıyı geliştirme, standardı yükseltme çalışmalarımız devam ediyor"- "Ülkemizde özellikle ekonomik büyüklüklerin artmasıyla birlikte çoğalan yük ve yolcu hareketine, daha ekonomik bir şekilde hizmet sunmak için ülke genelinde ve ana akslarında, hızlı trenle yolcu ve yük taşımacılığı amacıyla projeler geliştiriyoruz"- "Kurban Bayramı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz"

19 Temmuz 2019 Cuma 15:09
"Hızlı trenle yolcu ve yük taşımacılığı için projeler geliştiriyoruz"

MALATYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ülkemizde özellikle ekonomik büyüklüklerin artmasıyla birlikte çoğalan yük ve yolcu hareketine, daha ekonomik bir şekilde hizmet sunmak için ülke genelinde ve ana akslarında, hızlı trenle yolcu ve yük taşımacılığı amacıyla projeler geliştiriyoruz." dedi.

Turhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Malatya'da, yapımı devam eden Kuzey Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Turhan, Başkan Selahattin Gürkan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, kentin bir kavşak noktası olduğunu ve her açıdan geliştiğini söyledi.

Bir gazetecinin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaları sorması üzerine Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"Oradaki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamızı, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlamak için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllardan daha kısa sürede inşallah tamamlayacağız. Kurban Bayramı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz."

Turhan, bölgede planlanan hızlı tren hattıyla ilgili soru üzerine de proje çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yapım aşamasına geçileceğini vurguladı.

Türkiye'de ulaşımla ilgili çalışmaların sürdüğü ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

"Ülkemiz artık kara yolu ulaşım altyapısıyla ilgili sorunlarını önemli ölçüde çözmüştür. İyileştirme çalışmalarımız, bazı bölgelerde altyapıyı geliştirme, standardı yükseltme çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra, ülkemizde özellikle ekonomik büyüklüklerin artmasıyla birlikte çoğalan yük ve yolcu hareketine, daha ekonomik bir şekilde hizmet sunmak için ülke genelinde ve ana akslarında, hızlı trenle yolcu ve yük taşımacılığı amacıyla projeler geliştiriyoruz."

- "Büyümemizin önünü kesmek isteyenler var"

Bazı illerde hızlı tren hizmeti verildiğini hatırlatan Turhan, bazı illerde de yapım ve proje çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Bakan Turhan, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Habur arasında hızlı tren proje çalışması olduğunu anımsatarak, bunların ileriye dönük ulaşım altyapı projeleri olduğunu bildirdi.

Son 16 yılda ülke ekonomisinin üçe katladığına dikkati çeken Bakan Turhan, "Üstyapısıyla sanayisi, tarımı ve turizmiyle her sektördeki gelişimiyle ekonomiyi ayakta tutabilecek gerekli yatırımları ülkemizde yaparak, 2023 hedefine ulaşmak, yani dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde olmak için azim ve gayretle hükümet olarak çalışmaktayız. İnşallah bu hedeflere ulaşacağız. Bizim bu büyümemizin önünü kesmek isteyenler var. Bunu biliyoruz ama takılıp kalmıyoruz. Biz işimize bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:09
  1. Fatih Sultan MehmetKöprüsü
  2. hızlı tren
  3. Malatya
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  5. ziyaret

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