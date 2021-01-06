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Korona Virüs Hızlı kalp atışı korona belirtisi mi?
Korona Virüs

Hızlı kalp atışı korona belirtisi mi?

En yaygın semptomları ateş, kuru öksürük ve yorgunluk olan koronavirüsün gün geçtikçe farklı semptomları ortaya çıkıyor. İngiltere''de yapılan bir araştırmada hızlı kalp atışları ile koronavirüsün ilişkisi incelendi. Peki, Hızlı kalp atışı korona belirtisi mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 17:39:00 -
Hızlı kalp atışı korona belirtisi mi?

COVID Symptom Study'nin verilerine dayandırılan habere göre; dünyanın farklı bölgelerinden 4 milyondan fazla kişinin verileri mobil uygulama yardımıyla analiz edildi.

Hızlı kalp atışı korona belirtisi mi?

Araştırmanın sonuçları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) düzensiz veya yüksek hızlı kalp atışına neden olabileceğini gösterdi.

Doktorlar, nabzı ölçerken hatalardan kaçınmak için ölçümün kişinin sakin olduğu anda yapılması, tercihen ölçümden önce kişinin 5 dakika dinlenmesi ve gevşemesi, yani stres faktörlerini veya fiziksel yükleri vücuttan atması gerektiğini vurguladı.

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