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Türkiye savunma sanayii alanında atağa kalkacak!

Kırıkkale'nin savunma sanayisi alanında önemli kent olduğunu belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Amacımız, savunma sanayisinde Kırıkkale'nin konumunu tekrar masaya yatırıp, söz sahibi olmasıdır. Hızlı hareket etmek zorundayız" dedi.

07 Şubat 2019 Perşembe 14:19
Türkiye savunma sanayii alanında atağa kalkacak!

Savunma Sanayii Başkanı Demir, çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi.

İlk olarak Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret eden İsmail Demir, Vali Yunus Sezer tarafından karşılandı. Vali Sezer, ziyaretin Kırıkkale için önemli olduğunu söyledi.

"Hızlı hareket etmek zorundayız"

Savunma Sanayii Başkanı Demir ise Kırıkkale'nin savunma sanayisi alanında önemli kent olduğunu vurguladı. Demir, "Kırıkkale MKE ve çevresine yapılan yapılanmalarla büyüyen bir şehir. Bugün silah ihtisas bölgesinde yatırım yapacak olan firmalarla da görüşeceğiz. Amacımız, savunma sanayisinde Kırıkkale'nin konumunu tekrar masaya yatırıp, söz sahibi olmasıdır. Bu konuda hızlı hareket etmek zorundayız. Kaynakları yerinde kullanmamız gerekiyor. Bu önemli çalışmalara kafa yoracağız, el ele vererek, güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.

(İHA)

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:19
  1. Kırıkkale
  2. İsmail Demir
  3. Savunma sanayii

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