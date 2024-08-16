Hızla göbek eriten nane kürü! Sakın unutmayın: O saatler arasında hemen bunu yapın... Kilo almaya son

Bir türlü kurtulamadığınız göbek yağlarının çözümünün mutfağınızda olduğunu biliyor muydunuz? Hem masrafsız hem uğraşsız bir tarif uygulayarak kısa zamanda göbeğinizden kurtulabilirsiniz. Hemen hemen her evde bulunan, elimizin altı malzemelerle kolayca düz bir karnınız olabilir.Gelelim yapılışı kolay ve çok ama çok ekonomik olan tarifimize.

Malzemeler

*4 dal fesleğen

*1 adet limon

*4 dal nane

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*250 gram yoğurt

Hazırlanışı

Nane ve fesleğeni ince ince kıyın. Limon suyunu ve yoğurdu

kıydığınız yeşilliklerin içerisine ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız

karışımı gece uyumadan 3 saat kadar önce ara öğün olarak tüketin. Bu kürü,

haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.