Hızır orucu ne zaman? Hızır orucu iftar saatleri nedir? Hızır orucu rüyası nasıl görülür?

Hızır orucu nedir Hızır orucu saat kaçta açılır hızır orucu ne zaman başlıyor hızır orucu duası, hızır orucu açma saatleri 2019, hızır orucu ne zaman açılır, hızır orucu nasıl tutulur, hızır orucu ne zaman 2019 soruları bugünlerde en çok araştırılan konuların başında gelmekte. Alevi vatandaşların her sene tuttuğu Hızır Orucu bu sene ne zaman başlayacak. Başta Aleviler olmak üzere Şia ve Alevi vatandaşların tuttuğu oruca Hızır Orucu denir? Peki Hızır orucu iftar saatleri nedir? Hızır Orucu rüyası nasıl görülür? İşte Hızır orucuna ilişkin tüm detaylar…

Hızır orucu kimler tutar, Hızır orucu 2019 ne zaman başlayacak, hızır orucu hangi günler tutulur? Başta Aleviler olmak üzere Şia ve Alevi inancına sahip olan vatandaşların tuttuğu Hızır Orucu nedir ve nasıl tutulur? Hızır Orucu rüyası nedir ve nasıl görülür? Hızır Orucu ile ilgili detaylar haberimizde... Hızır Orucu” günleri hakkında 2 farklı görüş var. Bazı yörelere 9, 10 ve 11 Şubat, bazı yörelerde de 13, 14, 15 Şubat tarihlerinde üçer gün tutulan Hızır Orucu, bazı yörelerde ise yedi gün tutulur. Bu nedenle hızır orucuna yönelik kesin bir tarih vermek oldukça zor. Hızır Aleyhisselam, Türk ve Ortadoğu mitolojisinde saygı gören kişi olarak kabul edilir. İsmi Tevrat, Zebur ve İncil'de farklı isimlerle anılır. Bu yüzden kutsal kitabı olan bütün dinlerde bir nebi yahut mumin olduğu düşünülür.

Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, Hızır Orucu 9-10-11 Şubat günleri tutulacaktır. Hızır orucunun son günü Perşembe akşamına gelecek şekilde tutulur. Ama bazı yerlerde sabit olmak üzere Hızır orucu her yıl Şubat ayının 13-14-15'inci günlerinde tutulur. Nuh Peygamber’in gemisi fırtınaya tutulmuş, halk feryat edip Yetiş ya Hızır, Bizi Kurtar diyerek dua etmişler. Allah tarafından duaları kabul olunur ve fırtına diner. İşte o zaman yüce Allah’a şükür orucu olarak 3 gün oruç adanmışlar. Bu oruç o günden, bu güne kadar önemini hiç kaybetmeden tutulagelmiştir ki, yüce Allah insanların dar günlerinde yardımcısı ve gözcüsü olsun. Hızır orucu eski (Rumi) takvime göre 31 Ocak-2 Şubat arası 3 gün tutulurdu.

Hz Hızır inancı

Tasavvufçulara göre Hz. Musa zahir ilmini, Hz. Hızır da Batın ilmini (Hakikat) temsil eder. Dört kapının son halkası hakikattir. Hz. Hızır Allah tarafından sunulup, kalbe yerleştirilen Ledün İlmini Hz. Musa’ya vermekle ona mürşitlik etmiştir. Ledün İlmi: Tanrısal gizleri ve gerçekleri kavramaya çalıştığı bilgidir. Hz. Musa, peygamber olmasına rağmen, Allah dostu olan bir kul olan Hızır’ın bildiklerini bilmiyordu. Burada ilmi sınırsız olduğu, bilinmeyen çok şeyin varlığı ispatlanıyor.

Hızır Orucu rüyası nasıl görülür?

3 gün boyunca normal oruç tutulur, ancak hiç bir zaman su içilmez. Meşrubatı aşırıya kaçırmadan içilebilir. Kimseye söylenmemesi durumunda daha iyi olduğu söyleniyor. 3. günün sonunda su içmeden yatarken niyet edilip yatılırsa rüyada size biri su verecek. İşte o su veren kişi sizin evleneceğiniz kişidir.

Hızır Orucu iftar saatleri İstanbul

13 Şubat Çarşamba 18.49

14 Şubat Perşembe 18.50

15 Şubat Cuma 18.51

Hızır Orucu iftar saatleri Ankara

13 Şubat Çarşamba 18.35

14 Şubat Perşembe 18.37

15 Şubat Cuma 18.38