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Hızır cemi birlik ve beraberlik için yapıldı

Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından Yeni mahalle Karapınar Cem Evinde hızır lokması ve cem etkinliği düzenlendi.

22 Şubat 2019 Cuma 16:29
Hızır cemi birlik ve beraberlik için yapıldı

Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından Yeni mahalle Karapınar Cem Evinde hızır lokması ve cem etkinliği düzenlendi.


Karapınar Cem Evinde düzenlenen hızır lokması programına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, belediye başkan adayları, STK başkanları, alevi kanaat önderleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Hızır orucunun tutulmasıyla birlikte yapılan lokmalar gelen misafirlere ikram edildi.


Üç günlük hızır orucunun tamamlanması dolayısıyla Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından düzenlenen hızır lokması programında gelen misafirlere lokma dağıtılmasının ardından cemler yapıldı, semah dönüldü.


Düzenlenen hızır ceminde, dünyada ve Türkiye’de yaşanan acıların son bulması için dualar edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte beyitler okundu, Alevi Dedesi Garip Bozkurt’un sazı ve sözü eşliğinde yaşlı ve genç semah ekibi tarafından cemler yapıldı, semah dönüldü, Yezid’e lanet okundu.


Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından düzenlenen hızır lokmasının huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’da birlik ve beraberliğin daha da artmasına vesile olmasını dileyerek, bu ulvi atmosferin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:29
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