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Biyografi Hızır Aslıyüksek kimdir? Hızır Aslıyüksek nerede çalıştı, hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Hızır Aslıyüksek kimdir? Hızır Aslıyüksek nerede çalıştı, hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete’nin 29 Ocak 2022 tarihli sayısında atama kararları yer aldı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek getirildi. Peki, Hızır Aslıyüksek kim?

Yeniakit Publisher
2022-01-29 10:05:00 -
Hızır Aslıyüksek kimdir? Hızır Aslıyüksek nerede çalıştı, hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek atandı. Pek çok kişi Hızır Aslıyüksek’in kim olduğunu kariyerini araştırmaya başladı.

Hızır Aslıyüksek kimdir? Hızır Aslıyüksek nerede çalıştı,  hangi görevlerde bulundu?

Rize Ardeşenli olan Dr. Hızır Aslıyüksek'in eğitim hayatına, özel hayatına ilişkin detaylar fazlaca bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti 26. Dönem Rize Milletvekili ve ÇAYKUR Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Ayar, sosyal medya hesabından, "Adli Tıp Kurumu başkanlığına atanan hemşehrimiz, Dr. Hızır Aslıyüksek kardeşime yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun" paylaşımında bulunmuştu.

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