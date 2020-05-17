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Hızır Ali Hoca'yı rahmetle anıyoruz

İsmailağa Camii’nde öğrencilere ders verirken 17 Mayıs 1998 tarihinde katledilen Hızır Ali Muratoğlu Hocayı şehadetinin 22. yılında dualarla anıyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:10:00 - 2020-05-17 10:18:58
Hızır Ali Hoca'yı rahmetle anıyoruz

İsmailağa Camii’nde öğrencilere ders verirken 17 Mayıs 1998 tarihinde katledilen Hızır Ali Muratoğlu Hocayı şehadetinin 22. yılında dualarla anıyoruz. İsmailağa Cemaatinin mürşidi Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendinin damadı olan ve Çukurbostan Camii imamlığı da yapan Hızır Ali Hoca, ömrünü İslam davasına adayan büyük bir din alimiydi. Şüpheli bir suikast sonucu şehadet mertebesine eren Hızır Ali Hoca’nın ölümü üzerindeki sır perdesi aradan çeyrek asra yakın bir zaman geçmesine rağmen halen aydınlatılamadı. Elim olayın akabinde Salih Hantal isminde biri cinayeti işlediği gerekçesiyle tutuklansa da akli melekesi yerinde olmadığı iddiasıyla kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

Hızır Ali Muratoğlu kimdir? Hızır Ali Muratoğlu ne zaman şehid edildi?
Hızır Ali Muratoğlu kimdir? Hızır Ali Muratoğlu ne zaman şehid edildi?

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