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Hızını alamayınca çocuk parkına daldı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde virajı dönemeyen otomobil köşede bulunan çocuk parkının çitlerine çarptı.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:00
Hızını alamayınca çocuk parkına daldı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde virajı dönemeyen otomobil köşede bulunan çocuk parkının çitlerine çarptı. Sabah erken saatler olması nedeniyle parkın boş oluşu, büyük bir faciayı önledi.


Kaza, Atatürk Mahallesi Huzur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali A. yönetimindeki 34 KT 1760 plakalı araç sokağın köşesinden dönmek isterken hızını ayarlayamadı ve çocuk parkının çitlerine çarptı. Çarpışmanın etkisi ile demir çitler yerinden koparak parkın içine savruldu. Şans eseri parkın boş olması büyük bir faciayı önlerken, olayda yalnızca maddi hasar meydana geldi.


İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:00
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