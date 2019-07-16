Hızını alamayan ticari araç, otobüse arkadan çarptı

Beyoğlu’nda hızını alamayan ticari araç, seyir halindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, otobüs içerisinde bulunan yolcular kısa süreli panik yaşadı.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı, Kasımpaşa istikametinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan özel halk otobüsüne aynı istikamette ilerleyen ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ticari aracın ön kısmı otobüsün arkasına sıkışarak yaklaşık 40 metre sürüklendi. Bunun üzerine otobüs şoförü güvenli bir bölgeye yaklaşarak aracını durdurdu. Kazayı gören vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüse çarpan aracın şoförünü tedbir amaçlı olarak muayene etti. Patlayan hava yastığı nedeniyle araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı görüldü. Kaza nedeniyle seferini tamamlayamayan halk otobüsünde bulunan yolcular ise bir başka otobüsle yollarına devam etti.