Hızını alamayan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 5 Yaralı

Kastamonu’da hızını alamayan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Öz Bereket Kavşağında 19 yaşındaki B.İ. idaresindeki 37 SL 386 plakalı otomobil, hızını alamayınca kırmızı ışıkta bekleyen 30 yaşındaki Nihat Ö. yönetimindeki 37 RD 421 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki araçta da büyük oranda maddi hasar oluştu. Çarpmanın etkisiyle Nihat Ö’nün kullandığı otomobil savruldu. Kazada sürücüler B.İ. ve Nihat Ö. ile Satı Ö. (32), Süleyman Ç. (46) ve Fedim Ö. (73) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kaza yapan araçları kontrol etti. Kaza nedeniyle yol, kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.