0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Hizbullah'tan Suudi Arabistan'daki idamlara tepki

24 Nisan 2019 Çarşamba 23:36
Hizbullah'tan Suudi Arabistan'daki idamlara tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan Hizbullahı, Suudi Arabistan'da dün 37 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin, özgürlük talebinden başka hiçbir günahı olmayan onlarca masum vatandaşı hakkında uyguladığı infazlarla suç işlediği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin söz konusu infazlarda Suudi Arabistan'ın suç ortağı olduğu iddia edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler ABD'yi, bu rejimin kurulduğu günden beri kılıç gücüyle işlediği suçların ve her tarafta yaptığı katliamların temel ortağı olarak görüyoruz."

Hizbullah'ın idam edilen Suudi Arabistanlı vatandaşların yakınlarının yanında olduğu vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan'da işlenen idam suçlarının önüne geçilmesi için dünya halklarına, hükümetlerine baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

- Suudi Arabistan'daki idamlar

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Mekke, Medine, Eş-Şarkiye, El-Kasim ve Asir kentlerinde, "terör örgütü kurmak, polis karakollarına saldırmak, güvenlik güçlerini öldürmek, düşman taraflarla iş birliği yapmakla" suçlanan 37 kişinin idam edildiği bildirilmişti.

İdamların, Temyiz Mahkemesi ve Yargıtaydan onay alındıktan sonra Kraliyet emriyle infaz edildiği belirtilmişti.

Haberde, idam edilenlerin yaşları ve isimlerine dair bilgi verilmezken, tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 23:36
  1. Hizbullah
  2. Lübnan
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de sokak ortasında cinayet: 1 ölü
    1. İzmir’de sokak ortasında cinayet: 1 ölü
    2. Sudan'da Hristiyan okullarında hafta..
    3. Vali Bilmez, yaralı askerleri ziyaret..
    4. İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
    5. Alçak saldırı: PKK yandaşları TRT..
    6. Batman’da bankacı kadın başından..
    7. Tarçın nasıl kullanılmalı? Tarçın..
    8. PUBG’nin yıllık kazancı belli oldu!
    9. Motosikletin altında kalan sürücü öldü
    10. Sri Lanka'daki saldırıların ardından..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Nisan 2019
    12. Manchester derbisi City'nin
    13. Brezilya'nın tutuklu eski devlet..
    14. Tedavileri tamamlanan 2 pelikan ve..
    15. "Samimi gayretleri değişik yerlere..
    16. İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio
    17. Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finalde
    18. Anadolu Efes, Barcelona’yı deplasmanda..
    19. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    20. Bordan yeni bir madde üretildi!..
    21. Fas'ta açlık grevindeki mahkumların..
    22. Kapatılan özel okul için kayyum talebi
    23. ASELSAN’dan çocuklar için “Tekno..
    24. Trump'ın, Hafter'in Trablus..
    25. Yeşil reçeteli ilaç satan 2 kişi..
    26. Yılmaz Vural'dan 'Fenerbahçe' itirafı:..
    27. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    28. Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
    29. New York polisi Müslümanların..
    30. MRO uydusu Mars'taki Cerberus Fossae..
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...