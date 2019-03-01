Hizbullah'tan İngiltere'nin kararına tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan Hizbullahı, İngiltere'nin siyasi kanadını terör örgütleri listesine almasını "ABD'ye alçakça bir itaat" şeklinde tanımladı.

İngiltere'nin kararının ardından Hizbullah tarafından yapılan ilk yazılı açıklamada, "Terörü kucaklayan, finanse eden ve destekleyen hiçbir ülkenin bir partiyi veya direniş hareketini terörle suçlamaya hakkı yoktur." denildi.

Açıklamada, bu kararın, ABD yönetimine "alçakça" bir itaat olduğu, İngiltere hükümetinin ABD'nin takipçisi mesabesinde bulunduğunu ortaya çıkardığı kaydedildi.

İngiltere hükümetinin bölge halkının düşmanlığını kazanacağı savunulan açıklamada, İngiltere'nin kendi halkının çıkarları ve Orta Doğu ile İslam dünyasındaki rolü ve varlığı pahasına ABD liderinin onayını alacağı ifade edildi.

İngiliz İçişleri Bakanlığı, 25 Şubat'ta Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı dahil terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'ın terör listesine alındığı bildirilmişti.



Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edilmişti.



İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.



