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Hizbullah'tan Fas'a yalanlama!

Hizbullah, Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin sebebi olarak gösterilen nedenlerin asılsız olduğunu belirtti

01 Mayıs 2018 Salı 23:14
Hizbullah'tan Fas'a yalanlama!

Lübnan'daki Hizbullah örgütü, Fas'ın "örgüt liderlerinin Polisario Cephesi'ne fon sağladığı ve onlara eğitim verdiği" yönündeki suçlamasını reddetti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın, İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararını "ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın baskısıyla" alarak bu tür asılsız suçlamalarda bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, Fas Dışişleri Bakanlığı çürük deliller sunmakla itham edilerek, İran ile ilişkileri kesmek için ikna edici deliller araması gerektiği belirtildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" bugün İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Nasır Burita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtmişti.

Burita bu adımın, "İran destekli Hizbullah örgütünün Polisario Cephesi ile ilişkileri sebebiyle" atıldığını, ellerinde "Hizbullah liderlerinin Polisario'ya fon sağladığı ve onlara eğitim verdiği" yönünde deliller bulunduğunu söylemişti.

Fas Dışişleri Bakanı, ellerinde Hizbullah'ın Polisario'ya askeri destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatların, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile görüşmelerini kolaylaştırdığı konusunda bilgiler olduğunu ileri sürmüştü.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 23:14
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