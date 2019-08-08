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Hizbullah'tan ABD'nin Lübnan'la ilgili açıklamasına tepki

- Hizbullah, Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırının soruşturmasıyla ilgili ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya tepki gösterdi

08 Ağustos 2019 Perşembe 23:30
Hizbullah'tan ABD'nin Lübnan'la ilgili açıklamasına tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan Hizbullahı, Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan 30 Haziran'daki silahlı saldırının soruşturmasıyla ilgili ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin açıklaması, Lübnan'ın iç işlerine açıkça bir müdahale olarak" değerlendirildi.

Söz konusu açıklamayla Lübnan devletine ve yargısına zarar verildiği savunulan açıklamada, "Yerel bir siyasi anlaşmazlık ve Lübnan yargısının kendi başına en iyi şekilde çözeceği davaya bu müdahale kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamayla konuya ilişkin mevcut krizin daha çok derinleştirilmek istendiği, bunun ayrıca ABD'nin Lübnan ve bölgenin siyasi işlerine yönelik süregelen müdahaleleri çerçevesinde gerçekleştiği savunuldu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden, dün yapılan yazılı açıklamada, "Siyasi amaçlar doğrultusunda trajik olaydan yararlanmaya dönük her türlü girişimin karşısında durulması gerekiyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada ayrıca Lübnan makamlarının konuya yaklaşımının, mezhepsel anlaşmazlıklardan uzak olması temennisinde bulunulmuştu.

Bakan Garib'in konvoyu, 30 Haziran'da Hizbullah'ın siyasi müttefiki olan Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi lideri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in protesto edildiği Aley bölgesinden geçişi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Garib'in koruma ekibinde bulunan 2 kişi öldü.

Olayla ilgili Garib ve partisinin suçlamalarına maruz kalan Dürzi Velid Canbolat liderliğindeki İlerlemeci Sosyalist Partisi ise yargıya müdahale edildiğini öne sürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 23:30
  1. ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği
  2. Hizbullah
  3. Lübnan

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