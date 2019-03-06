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"Hizbullah'ın siyasi ve askeri kanadı arasında her hangi bir fark yok"

İngiltere’nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, Hizbullah'ın siyasi ve askeri kanatları arasında bir fark göremedikleri için örgütü terör listesine aldıklarını söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 23:26
"Hizbullah'ın siyasi ve askeri kanadı arasında her hangi bir fark yok"

İngiltere’nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, Hizbullah'ın siyasi ve askeri kanatları arasında bir fark göremedikleri için örgütü terör listesine aldıklarını söyledi.

Burt, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Lübnan'da Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Burt, 31 Ocak'ta kurulan yeni hükümeti tebrik etmek ve İngiltere'nin Lübnan'ın istikrarına olan desteğini iletmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

İngiltere'nin Lübnan Hizbullahı'nı terör örgütü listesine almasına değinen Burt, Hizbullah'ın askeri ve siyasi kanatları arasında bir ayrım göremedikleri için bu kararı aldıklarını vurguladı.

Bahsi geçen kararın, İngiltere'nin Lübnan'a olan yaklaşımını etkilemeyeceğini söyleyen Burt, şöyle devam etti:

"Bu karar, Lübnan ve Lübnanlılara yönelik yaklaşımlarımızı etkilemez. Lübnan'a olan yıllık 200 milyon dolarlık desteğimizin sürmesini istiyorum ancak Hizbullah'ın istikrarı tehdit eden eylemlerine yönelik kaygılarımız konusunda bir yanıltma olmamalıdır."

- "Suriyeli mülteciler ülkelerine dönmeli"

Temasları kapsamında Lübnan'daki Suriyeli mülteciler konusunu da ele alacağını söyleyen Burt, Suriyeli mültecilerin hiçbir ön şart olmaksızın ülkelerine dönmelerinden yana olduklarını anlattı.

Burt, ancak mültecilerin gönüllü olarak dönmeleri için Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin çabaları doğrultusunda güvenliğin temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriyelilerin çoğunun vatanlarına dönmek istediğine ancak güvenlik başta olmak üzere şartların düzelmesini beklemek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Burt, sonuç itibarıyla mültecilerin dönüşünün, Suriye rejiminin sağlayacağı koşullara da bağlı olduğunu ifade etti.

İngiliz Bakan Burt, temasları kapsamında Başbakan Saad el-Hariri ile de bir araya gelmişti.

İngiliz İçişleri Bakanlığı, 25 Şubat'ta Lübnan Hizbullahı'nı, siyasi kanadı dahil terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu. İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 23:26
  1. Hizbullah
  2. İngiltere
  3. Lübnan

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