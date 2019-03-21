"Hizbullah'a yönelik yaptırımlar nedeniyle kuşatılmış durumdayız"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hizbullah'a yönelik yaptırımların tüm halkı etkilediğini söyledi.

Avn, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 25-26 Mart'ta Moskova'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Rus basınına konuştu.

İki ülke ilişkilerinin yanı sıra Lübnan hükümetinde yer alan Hizbullah'a yönelik yaptırımlar ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü gibi konulara değinen Avn, Lübnan'ın tarafsız bir ülke olduğunu ve hiç kimsenin kendileri ile diğer ülkeler arasına giremeyeceğini söyledi.

Hizbullah'a uygulanan yaptırımların tüm Lübnanlıları ve ülkedeki bankaları etkilediğine dikkati çeken Avn, Lübnan'daki bankaların Hizbullah ile bağlantısı olacak endişesiyle müşterilerine şüpheyle yaklaşmak zorunda kaldığının altını çizdi.

Ülkesinin, başkalarına ve özellikle de İran'a uygulanan yaptırımların gölgesinde yaşadığına işaret eden Avn, "Lübnan, bölgeye uygulanan yaptırımların gölgesinde kalıyor. Lübnan'ın özellikle Suriye ile çalışamaması ve Hizbullah'a yönelik mali yaptırımlar nedeniyle kuşatılmış durumdayız." dedi.

Lübnan'ın uluslararası kuralları göz önünde bulundurduğunu ancak ulusal çıkarları doğrultusunda yoluna devam edeceğini kaydeden Avn, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi konusunda uluslararası toplumun kendilerine yardımcı olmadığını dile getirdi.

Bugüne kadar Lübnan'dan 172 bin Suriyeli mültecinin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü hatırlatan Avn, Lübnan olarak Suriye'nin yeniden imarına katkıda bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.



Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ayrıca uluslararası toplumun Suriye krizine dair siyasi çözüm bulunması noktasında mültecileri baskı aracı olarak kullanmak istediğini ifade etti.

Beyrut yönetimi bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor ve bu konuda uluslararası toplumun desteğini istiyor.

Lübnan resmi verilerine göre 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. BM verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.