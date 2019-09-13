BEYRUT (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarlığından David Schenker, Hizbullah'ın "Lübnanlı olmadığını, İran'dan emirler aldığını" söyledi.

Resmi ziyaret için Lübnan'da bulunan Schenker, yerel televizyon kanallarından LBCI'a yaptığı açıklamada, "Hizbullah, devlet içinde devlet. Lübnan egemenliğine tabi değil. Hizbullah, Lübnanlı değil. Tahran'dan emir alıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları sebebiyle Hizbullah'ın baskı hissettiğini, savaşçılarına para ödeyemediğini belirten Schenker, ABD'nin, yaptırım listesine, dinleri ve bağlı oldukları grubu dikkate almaksızın Hizbullah'a destek veren yeni isimler ekleneceğine işaret etti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL), güneyde çok fazla devriye gezdiğini ancak Hizbullah'a silah ulaşımını engelleyemediğini kaydeden Schenker, UNIFIL'ın güçlendirilmesi ve böylece Hizbullah'a silahların ulaşımını engelleyebilmesinin faydalı olacağını dile getirdi.

Lübnan ile İsrail arasındaki kara ve deniz sınırlarının belirlenmesi konusuna da değinen Schenker, konuyla ilgili yeni bir gelişme olmadığını, Lübnan hükümetinin ilerleme kaydetme kararı almasını çok istediklerini söyledi.

Müzakerelerin muhatabının Lübnan ve İsrailli taraflar olduğunu, kendilerinin kolaylaştırmak için meseleyle ilgilendiğini belirten Schenker, "Lübnan, su altına gömülü milyar dolarlardan yararlanmak isteyebilir. Ancak bu petrol zenginliğinden istifade edebilmek için önce İsrail'le müzakere yapması gerekiyor." diye konuştu.

- Lübnan-İsrail sınırındaki durum

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını savunuyor.



Lübnan'ın Ocak 2017'de petrol ve doğal gaz arama sürecini başlatmasının ardından İsrail parlamentosu da mart ayında Lübnan'ın arama yapacağı bazı bölgelerin İsrail kara suları içinde olduğunu iddia eden yasa tasarısını onaylamıştı.

