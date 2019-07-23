Hizbullah "İsrail ile normalleşmeyi" kınadı

BEYRUT (AA) - Lübnan Hizbullahı, Filistin ve Kudüs aleyhine İsrail ile normalleşme adına atılan her türlü adımı kınadı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Körfez'deki bazı Arap ülkelerinin, "İsrail ile normalleşme"ye doğru koşar adımlarla yol aldığı ve "siyonist İsrail'in" sevgisini kazanmak için her fırsatı değerlendirdiği öne sürüldü.

Bir süre önce "başarısız Manama Çalıştayı"na ev sahipliği yapan Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife'nin İsrailli mevkidaşı ile görüşme çabalarında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu adımların ardından dün işgal altındaki Kudüs'e ziyarette bulunan basın heyetleri, düşman ülkenin Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Ayrıca, Körfez yetkilileri ile siyonistler arasında çeşitli görüşmeler oldu."

Hizbullah'ın, Filistin ve Kudüs aleyhine atılan tüm adımları kınadığı vurgulanan açıklamada, bu adımların Kudüslülere yönelik suç ve ihlallerin üstünü örttüğü savunuldu.

İsrail'in dün işgal altındaki Kudüs kentinin güneyinde yaptığı yıkımlara da işaret edilen açıklamada, Filistinli aileleri tehcire zorlayan bu ihlallerin savaş suçu olarak değerlendirildiği kaydedildi.

"İsrail'in, Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen ABD-Arap komplolarından yararlanarak ihlallere devam ettiği" görüşüne yer verilen açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşları ile Arap ülkeleri, Filistin halkının yanında durmaya çağrıldı.

İsrail güçlerinden çok sayıda asker ve polis, dün sabah erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Kudüs'ün Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait en az 10 evin yıkımına başlamıştı.